Illa y Ayuso se enzarzan por la fiscalidad de sus comunidades: "Debemos poner freno a esta competencia desleal y 'dumping' fiscal de Madrid"

El presidente de Cataluña, Salvador Illa, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han enzarzado a causa de la contribución de sus comunidades a la caja común. En una entrevista concedida al diario 'Ara', Illa ha señalado que "debemos poner freno a esta competencia desleal y dumping fiscal de Madrid".

"Acumulan, generan mucha prosperidad y en vez de compartirla lo que hacen es una acumulación insolidaria ¿Y cómo? Con rebajas fiscales, que alteran la competencia", ha indicado el presidente catalán, al tiempo que ha añadido que "quiero que haya una norma mínima básica para evitar que nos hagamos daño". Asimismo, ha calificado de "trampa" las rebajas de impuestos a quienes más tienen y a su vez recortar en políticas públicas.

Por su parte, Ayuso no ha tardado en responder y ha contraatacado a través de sus redes sociales explicando que "la Comunidad de Madrid aporta el 80% de su recaudación; el 70% de la caja común. Solo con el margen regional bajamos los impuestos mientras la Generalidad fríe a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles".

Illa apoya a Montero, descarta que Feijóo llegue a la Moncloa y ha pedido el cumplimiento de la ley de amnistía

En otro orden de cosas, la entrevista de Illa en 'Ara' le ha servido para mostrar su apoyo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la candidatura a las elecciones andaluzas y ha descartado que sea un obstáculo para la financiación singular: "En ella está la solución".

Sobre este último tema, el líder del PSC ha remarcado que "se ha avanzado más en financiación autonómica que en los últimos años". De hecho, sobre este compromiso que mantiene con ERC, ha subrayado que cumplirán:"Lo haremos y lo haremos bien".

No obstante, sobre la 'cara B' del pacto, que incluía la recaudación del IRPF en 2026, pero que finalmente se empezará a gestionar a partir del 2028, Illa ha señalado que no se puede "jugar con esta cuestión ni hacerlo de forma precipitada y que no salga bien".

"Para hacerlo con solvencia y con rigor, y de acuerdo con los estudios que hemos realizado y con la realidad que nos hemos encontrado, este es el camino", ha agregado.

Por otra parte, el presidente de la Generalitat se ha mostrado confiado con que Sánchez agote la legislatura y ha defendido que esté gobernando pese a no haber presentado los presupuestos generales del Estado y ha recordado que "muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras lo han hecho".

Igualmente, se ha mostrado convencido de que el Gobierno de coalición es el que más beneficia a Cataluña en particular y a España en general, y no ve factible un cambio de Ejecutivo: "Feijóo no llegará a la Moncloa".

Por último, Illa ha asegurado que cumplir la ley de amnistía es "la primera prioridad" actual del encaje entre Cataluña y el resto de España y ha deseado que así empiece el próximo curso político.

Asimismo, ha incluido en ese deseo a su antecesor Carles Puigdemont, pero no ha matizado si han hablado ni si le verá antes de que lo haga Pedro Sánchez: ""Cuando me reúna, si me reúno, lo daré a conocer".