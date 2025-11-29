Ignasi Guardans: "Junts no va a votar a favor de una moción de censura porque significaría votar lo mismo que Vox"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió el voto a Junts en un encuentro con los empresarios catalanes y poder presentar una moción de censura. contra el presidente del Gobierno. "Me faltan votos de los suyos", ha dicho a la hora de hablar sobre que tiene "ganas" de impulsarla, pero no le dan los números.

Si bien, el secretario general de Junts per Cat, Jordi Turull le ha respondido y le ha indicado que "no debe pedir ayuda a los empresarios, debe pedirles perdón por su biocot a la oficialidad del catalán en Europa". Sin embargo, la posibilidad de la moción de censura planea sobre un Gobierno que tiene cada vez más difícil gobernar. Aun así, Ignasi Guardans en Julia en la Onda ha asegurado que Junts no va a votar a favor porque "significaría estar votando a la vez que Vox y eso es insostenible para Junts".

Según Guardans, si Feijóo pudiera ser presidente sin la necesidad de los votos de la formación de Santiago Abasacal, Junts sí votaría a favor. "Por Feijóo lo haría perfectamente con esa idea de 'bueno, pues vamos a las elecciones'", ha señalado. Si bien, como el presidente del PP necesita los votos de Vox, Junts no vota favor para no alinearse con ellos.

La importancia del voto de Ábalos ahora que está en la cárcel

Previamente, Carolina Bescansa, Ignasi Guardans y Julián Casanova han hablado sobre la relevancia del voto de José Luis Ábalos, ahora que está en la cárcel. Según Guardans, si Ábalos no renuncia "las cifras son my sencillas", en referencia a que Junts tiene que votar a favor de todas las medidas que el Gobierno proponga para que salgan adelante.

"No bastará para nada con la abstención de Junts, sino que cualquier cosa a la que Junts se abstenga, decae", ha explicado, al tiempo que lo ha calificado de "un clave más en el ataúd" del Gobierno. Está la posibilidad de que a Ábalos le sustituya alguien, pero si no es el caso, "Junts tiene que votar a favor del Gobierno en todo".

Si bien, hace unas semanas Junts anunció que van a votar en contra de todo lo que proponga el Gobierno, tal y como anunció Carles Puigdemont en una comparecencia, por lo que tampoco parece relevante a nivel numérico si Ábalos mantiene o no su acta en la Cámara Baja.

Los partidos a la izquierda del PSOE o en el Gobierno "si le dan el poder a Feijóo van a salir perjudicados"

Julián Casanova, por su parte, ha ido más allá y ha asegurado que esta idea de Junts, de no votar porque significaría posicionarse igual que Vox, "se aplica a todos los que apoyan al PSOE", porque "todos los que están a la izquierda del PSOE o en el Gobierno sanen que si le dan el poder a Feijóo con Vox van a salir muy perjudicados".

Por su parte, Carolina Bescansa se ha preguntado si se puede aceptar que el discurso del PSOE sea "hemos reaccionado bien contra la corrupción, hemos parado esto desde el principio" teniendo en cuenta que el partido socialista llegó al poder tras impulsar una moción de censura contra la corrupción. "Resulta que en ese mismo momento ya se está corrompiendo mediante la adjudicación torticera y corrupta de contratos públicos", ha apostillado.

En este contexto, Guardans se ha mostrado muy claro y ha aseverado que el Ejecutivo debería convocar elecciones."El Gobierno está tocado y se tiene que ir a casa. Independientemente de la situación general, yo creo que en este momento hay que llamar a elecciones", ha zanjado.