Ignasi Guardans: "Junts no soporta a Pedro Sánchez, pero tiene que decidir si quiere pactar con Feijóo y Vox"

Continúan sucediéndose las reacciones al juego de palabras que utilizó la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, cuando habló de "hora del cambio" en lugar de "cambio de hora" dirigiéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El lunes, la Ejecutiva del partido se reúne con Carles Puigdemont en Perpiñán para decidir si rompe o no con el PSOE, una decisión que en caso de ser afirmativa, consultarán con la militancia.

"Están hartos de Pedro Sánchez"

Aunque Junts ha descartado que con estas declaraciones se refiera a un posible apoyo a una moción de censura a Pedro Sánchez, en 'El gabinete' de 'Julia en la onda' se preguntan a qué se refieren los medios cuando hablan de "romper" porque "si romper significa dejar de votar, ellos ya han dejado de votar muchas veces. Entonces, si romper es apoyar una moción de censura constructiva que haga caer al Gobierno, eso es otra cosa porque no es sólo romper, sino ponerse del lado de Feijóo y apoyarle para que salga algo que tendría que estar pactado con él y con Vox".

Esa es la opinión de Ignasi Guardans, que afirma que los de Puigdemont están "hartos" del Gobierno: "Junts está harto, cabreado, molesto e incómodo. No soporta a Pedro Sánchez ni al Gobierno. Puigdemont no lo soporta y no soporta tener que estar en Waterloo, pero no tiene alternativa. Y lo sabe porque si se va a unas elecciones habiendo votado con Vox para echar a este Gobierno, lo va a pagar carísimo".

"Junts tiene que decidir si quiere o no pactar con Feijóo y Vox"

Por mucho que pregunten a las bases sobre una ruptura con el PSOE, "lo único que pueden hacer es votar una moción de censura. Lo demás es no votar los Presupuestos, no votar leyes. O sea, que eso no cambia nada ni va a hacer caer al Gobierno el hecho de que no puedan contar con Junts para determinadas cosas. Así que realmente, lo que está en juego es saber si quieren o no quieren pactar con Feijóo o con Vox".

Por tanto, explica el periodista, "lo único que va a ser es un gesto para desgastar y poner en cuestión la legitimidad parlamentaria de Pedro Sánchez que sí que desde hace tiempo tiene un problema de legitimidad parlamentaria".