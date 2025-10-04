Ignasi Guardans, sobre Ábalos: "La corrupción es corrupción pero hablamos de un ministro que ha defraudado 2.000 euros al mes"

El expolítico y tertuliano de Julia en la Onda Ignasi Guardans ha analizado la información revelada por el último informe que la UCO le ha enviado al Tribunal Supremo, en el que se refleja que el PSOE pagó con dinero en efectivo en sobres al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Guardans ha expresado que "la corrupción es corrupción, siempre es mala". No obstante, si de lo que se está hablando es de que el ministro con "mayor capacidad de reparto financiero" de España ha defraudado "un poquito menos de 2.000 euros al mes durante tres años", todo debe situarse "en su justa escala".

Posteriormente, Guardans ha matizado sus palabras y ha señalado que no es que haya defraudado 2.000 euros al mes, sino que "no puede justificar ingresos de menos de 2.000 euros al mes". Del mismo modo, ha reiterado que es algo que "está mal y creo que hay que perseguirlo". "Si después de estar durante dos años haciendo contratos multimillonarios de obra pública en media España, eso es lo único que ha sido capaz de robar, es que es usted un inútil", ha concluido.

¿Qué ha revelado el último informe de la UCO?

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil ha reflejado en un informe enviado al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo' que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al exministro de Transportes José Luis Ábalos, sin que algunos de esos pagos se reflejasen en el registro de liquidaciones por gastos aportado por la formación política.

En el informe, al que ha accedido Onda Cero, la UCO ha indicado que, "de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo". En concreto, alude a "un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97"