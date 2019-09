Pablo Iglesias responde a Pedro Sánchez: “Cuando dijo que no podría dormir por las noches faltó al respeto a mucha gente”

El líder de Podemos ha contestado al presidente en funciones, que afirmó en La Sexta que “ no dormiría por las noches si hubiera aceptado la propuesta de Gobierno de Iglesias ”. Iglesias subraya que esta declaración es una falta de respeto para “muchos ciudadanos españoles que tienen dificultades para llegar a fin de mes y eso les quita el sueño”

Pablo Iglesias ha salido al paso de las declaraciones de Sánchez en la entrevista con Ferreras afirmando que: “cuando un presidente del Gobierno no duerme bien tiene que cambiar el colchón de La Moncloa todas las veces que quiera, pero no hay que faltar al respeto a la gente porque hay gente que sufre mucho entre otras cosas porque no hay gobierno”

Durante la entrevista Iglesias ha repetido la idea de que si ha habido acuerdo entre PSOE y Podemos en algunas CCAA y no en España es porque Sánchez quiere dormir bien él. Sobre este asunto ha subrayado que: “pretender hacer un gobierno de coalición en dos días cuando se ha estado son hacer nada durante 90 días no parece serio”

"Hay un error grave que cometí y es creer en la palabra de Sánchez, que por desgracia me mintió" ha añadido el líder de Podemos a la hora de hablar sobre las negociaciones.