Pablo Iglesias ha confirmado en Al Rojo Vivo que estará presente en la mesa de negociación entre el Ejecutivo y el Govern catalán , aunque no ha desvelado los otros miembros del Gobierno que también acudirán a las negociaciones.

Pablo Iglesias ha confirmado que acudirá a la mesa de negociación entre el Gobierno y el Govern catalán programada para este mismo mes de febrero. "El presidente me ha pedido que esté y voy a estar. Lógicamente, hemos hablado de otros nombres que no me corresponde a mí anunciar", ha afirmado en Al Rojo Vivo.

El vicepresidente del Gobierno también ha comentado que no fue fácil aplaudir al Rey en el acto de apertura de la nueva legislatura: "Como republicano no fue fácil, pero no queríamos regalar esa caricatura a los adversarios".

Además, ha hablado del error de Podemos con la hoja de servicios de 'Billy el Niño': "Ese torturador va a tener que rendir cuentas, por eso cuando me enteré reaccioné con contundencia".