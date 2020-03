Iglesias anuncia un paquete de 300 millones de euros destinado para ayudar a centros de mayores y otros grupos vulnerables

Pablo Iglesias ha declarado que el Gobierno destinará un nuevo paquete socioeconómico, por el que promoverán una mayor movilización de recursos económicos tanto públicos como privados que supondrá casi el 20% del PIB en España.

Además, ha recordado que la crisis por el coronavirus no es solamente sanitaria, sino también económica y social, lo que "significa que no se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario, pero tampoco en lo económico y social". "Decir que el virus lo paramos unidos es una declaración vacía si no significa que ninguna persona queda desatendida", dice, e invita a aprender de los errores de 2008.

El vicepresidente segundo confirma que la "gente más vulnerable no va a quedar desamparada" y añade, "esta crisis no la pueden pagar otra vez los de siempre van a contar con el apoyo del Estado". Por ello, sostiene que con los 300 millones de euros van a adoptar medidas que protejan a más colectivos.

Así pues se va a reforzar la asistencia a domicilio de las personas mayores, las plantillas de los centros de servicios sociales y residencias de mayores y, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, reforzar la asistencia a las personas sin hogar.

"Los esfuerzos que no hagamos hoy, serán las desgracias de mañana para mucha gente", ha concluido.

Por otro lado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado positivo y confiado en "poder ganarle más pronto que tarde la batalla" al coronavirus. Además, asegura que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro sistema sanitario, "que es de los mejores del mundo".

Aunque también ha matizado "que llegan los momentos más duros", ya que se espera un incremento de casos de infectados por el coronavirus a medida que nos vamos acercando al pico. "Hay que alcanzar el pico, doblegar el pico y vencerlo", dice y para ello se van a "aplicar más recursos humanos y materiales".

Asimismo, Illa explica que el Ministerio de Sanidad tiene tres tareas:

1. Reforzar los mecanismos de compra de material demandado por los profesionales. Recuerda que ya se han distribuido en los últimos días un millón y medio de mascarillas y hoy 327.000 más.

2. Garantizar la equidad y cohesión del sistema sanitario, redistribuyendo el material para asegurar que donde hace más falta esté disponible.

3. Organización y supervisión de este tipo de producto.

También manifiesta la buena relación y colaboración que está manteniendo con todos los consejeros de las autonomías, ya que se trata de un objetivo común y anuncia 210 millones de euros para las comunidades.

