Iceta, sobre el coste político del indulto: "¿No lo tuvo para Suárez legalizar el PCE?"

El ministro de Política Territorial y Fundación Pública, Miquel Iceta, ha sido preguntado en una entrevista para 'El País' por el procés y sobre si los indultos serían la solución. Iceta afirma que están a la espera de informes preceptivos y, a partir de ahí, el ministro de Justicia llevará al Consejo de Ministros una propuesta. "El Gobierno se ha comprometido a revisar el delito de sedición", indica.

Sin embargo, estos indultos suponen un coste político, que tendrán que asumir, aunque tengan a la fiscalía y al Tribunal Supremo en contra. "¿Tuvo coste político para Suárez la legalización del Partido Comunista? Cuando uno gobierna, su principal obligación es con el presente y el futuro del país al que sirve. Si llegas a la conclusión de que has de tomar una decisión que puede tener costes políticos, pero consideras que es imprescindible, la tomas. Si no, no te metas en política", declara.

Con Junqueras en la cárcel y Puigdemont en Bruselas, se dificulta la resolución de los problemas. No obstante, el ministro sostiene que se pueden arreglar, pero dice que conviene superar esos errores para avanzar más rápidamente. "No me parece bien que se eternicen situaciones que corresponden a errores del pasado", señala Iceta.

Gobierno de coalición

Miquel Iceta ha asegurado en la entrevista que las diferencias en un gobierno de coalición "son normales" y que no le preocupan, "siempre y cuando no le afecten a la obra del Gobierno".

"Las controversias hacen más ruido que los acuerdos. Alguien dirá: no están de acuerdo en la ley trans, en vivienda, que aún no se han aprobado. Estamos ante dos partidos distintos que quieren seguir siendo distintos. A mí siempre me han dado mucho miedo las unanimidades, no la discusión. Estamos viendo una dinámica normal", explica.

Pablo Iglesias y la anormalidad democrática

En en encuentro, se le ha preguntado sobre si está de acuerdo con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, con que en España no existe la normalidad democrática.

Miquel Iceta asegura que si no hubiese separación de poderes es lo que sería una "anormalidad democrática". "Creo que se refiere a la idea de que hubiera sido mejor resolver el conflicto de manera política. Y yo coincido. Pero si te saltas la ley recibes una sanción. Tampoco por ser político alguien debe renunciar a una medida de gracia que la ley permite", cuenta.

Asimismo, el ministro no ha ido a la cárcel a ver a Junqueras, algo que desde ERC han criticado. "Querían que pareciera que estábamos convalidando lo que hizo. Podemos sentir la solidaridad y la cercanía en lo personal, pero en ningún caso queremos tomar decisiones que puedan presentarse como un apoyo a lo que hicieron, que fue un error gravísimo", manifiesta.

Gestión de la pandemia

Tras casi un año de la pandemia de coronavirus, aún no se han evaluado los errores en la gestión. El ministro explica que esto es así porque "todavía podemos equivocarnos", puesto que "estamos en plena pandemia".

En cuanto a los errores y aciertos en la gestión, Iceta señala que en muchas cosas se han visto desbordados. "A veces cuesta decirlo en público", dice.

"Habrá que sacar lecciones para el futuro, pero hacerlo antes de tiempo corre el riesgo de que haya quien lo quiera utilizar como mecanismos de desgaste y no para extraer enseñanzas", indica.

Altercados en Cataluña por Pablo Hasél

Cataluña ha sido la comunidad autónoma donde se han originado más incidentes por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. "Hay sectores juveniles que están en situación de desesperación social. Hay movilizaciones violentas en Cataluña hace tiempo. Esta es muy similar a la que llegó cuando salió la sentencia. Pero el señor Hasél no está en prisión solo por una cuestión de libertad de expresión. Se le han acumulado sentencias por amenazas, una por agresiones”, aclara.

Sin embargo, el ministro afirma que el Gobierno "quiere modificar el Código Penal para proteger mejor la libertad de expresión". "La libertad de expresión hay que ampararla de manera clara, pero las actitudes violentas o la connivencia con bandas terroristas merece una condena penal", asegura.