El hijo de Ábalos se desvincula del caso Koldo y niega cualquier participación: "No tengo nada que ver con este mundo"

Este martes el hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, ha negado en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo haber cobrado ninguna comisión o haber desempeñado papel de testaferro en transacciones económicas relacionadas con el caso Koldo, tal y como afirma el comisionista Víctor de Aldama.

Así, Víctor Ábalos se ha desmarcado de todas las acusaciones de Aldama, quien le acusó de haber firmado contratos de consultoría con constructoras para gestiones de obras adjudicadas en el extranjero "que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España", entre otros.

En esta línea, el hijo del exministro de Transportes ha asegurado que no tuvo nada que ver con este asunto, que nunca ha trabajado en lo público y que no posee cuentas ni propiedades en el extranjero, pues, según ha argumentado, solo posee un Mini Cooper de 16 años. De hecho, ha asegurado que no tiene "nada que ver con este mundo".

Además de las contrataciones, Aldama acusó a Víctor Ábalos de estar implicado en el alquiler con derecho a compra de un piso en el Paseo de la Castellana (Madrid) por valor de 1,9 millones de euros. En consecuencia, el hijo de Ábalos ha afirmado que tampoco tuvo nada que ver con ese inmueble que presuntamente fue una comisión a su padre.

El hermano de Koldo niega que enchufara a la expareja de Ábalos

Joseba García, hermano del exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, se ha desvinculado de cualquier rol en la contratación de Jessica Rodríguez, la expareja de Ábalos, en dos empresas públicas -Ineco y Tragsatec-, de la que ha dicho que sí que iba a trabajar, pero que él no era su jefe.

El hermano de Koldo ha comparecido este martes en calidad de testigo ante el magistrado Leopoldo Puente, después de que Jessica hubiera dicho el pasado jueves que cobró un sueldo en ambas empresas públicas sin ir nunca a trabajar, y que su jefe era Joseba, porque ella tenía que estar pendiente de si este la necesitaba. Pero hoy Joseba se ha desmarcado de cualquier participación en las contrataciones al asegurar que era una cuestión de recursos humanos.

Es más, ha explicado que le llamaron desde el departamento de contratación de Ineco y le dijeron que había un recurso disponible, que era ella, si bien supo que se trataba de Jessica cuando ya estaba contratada. Allí, la vio dos veces, según ha respondido al juez, a quien ha dicho que ella sí que trabajaba, al contrario de lo que sostuvo la expareja de Ábalos, y que no era su jefe sino compañero.

Ahora bien, la ha acusado de mentir porque él nunca trabajó en Tragsatec, algo que ha dicho que puede corroborar con su vida laboral.

Su versión no solo choca con la de la expareja del exministro, sino con la de su hermano Koldo, quien dijo que le pidió el favor a Joseba para que Jessica trabajara en Ineco y este, aunque tenía varios currículums, la eligió por ser amiga suya. De Tragsa no dio explicaciones sobre por qué fue contratada.