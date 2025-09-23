El hermano de Pedro Sánchez, a juicio: la Audiencia de Badajoz rechaza su recurso y confirma su procesamiento

La Audiencia de Badajoz ha rechazado el recurso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y del resto de acusados por su presunta contratación irregular en la Diputación de esa provincia, lo que les sitúa a un solo paso de ir a juicio.

En dos autos dictados este martes, la Audiencia Provincial de Badajoz considera que este asunto "han de ser objeto de debate en juicio oral, sin que sea este el momento, a la vista de lo actuado en la instrucción que se ha completado, para considerar procedente el sobreseimiento instado y realizar ahora todo un análisis de lo actuado como si de una valoración probatoria se tratara".

Por tanto, añade que "no se justifica el archivo del procedimiento en el juzgado de instrucción por la existencia de una duda razonable, que sí puede, sin embargo, determinar que se dicte una sentencia absolutoria", apunta la Audiencia Provincial

"En nuestro caso existen indicios suficientes expuestos por el Auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento", señala el auto.

Presunta contratación irregular

El pasado mes de abril, la jueza procesó a 11 personas involucradas en la presunta contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno como coordinador de los conservatorios de Badajoz. También se juzgará la contratación de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, que se podría haber beneficiado de esa estrecha relación para hacerse con el puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

La acusación popular ejercida por Manos Limpias, HazteOír, Liberum, Iustitia Europa, Vox, PP y Abogados Cristianos, solicitan tres años de prisión y la inhabilitación para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, además de la devolución de los salarios percibidos y una sanción que podrían sumar los 130.000 euros.

Ayuso: "Los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado que la apertura de juicio oral a su pareja, Alberto González Amador, coincida con la confirmación del procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y cree por ello que en España "los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene".

"De hecho, él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país", ha declarado Díaz Ayuso, quien ha aseverado que "cada anuncio que ha ido saliendo" sobre el caso de su novio ha ido "parejo" a los avances en las causas relacionadas con el entorno de Sánchez.

Díaz Ayuso se ha pronunciado así después de que, ayer, la jueza que está en funciones de sustitución en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, acordara abrir juicio oral contra González Amador por fraude a Hacienda en 2021 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

