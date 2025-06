La hemeroteca condena a Sánchez: "Rajoy al Congreso no se viene a pedir perdón, sino a asumir responsabilidades"

La hemeroteca ha evidenciado a Pedro Sánchez tras sus disculpas por el caso de Santos Cerdán. En 2014, el actual presidente del Gobierno, entonces líder de la oposición, criticaba con dureza al presidente Mariano Rajoy por sus peticiones de perdón ante los casos de corrupción en el Partido Popular. Sánchez afirmaba tajantemente: "Ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, a rendir cuentas y a asumir responsabilidades políticas".

En una intervención en el Congreso, Sánchez instaba a Rajoy a ser "contundente, implacable con la corrupción cuando afecte a su partido", y criticaba su actitud ante la crisis del ébola y la corrupción que asediaba al PP. En ese momento, Sánchez también pedía a Rajoy que no se limitara a pedir disculpas por sus nombramientos fallidos, sino que "comparezca para dar explicaciones, tomar medidas y asumir responsabilidades". Afirmaba que "la corrupción es veneno para la democracia" y reprochaba al presidente no actuar con la firmeza necesaria, destacando que la política no era cuestión de disculpas, sino de asumir responsabilidades.

Sin embargo, este mismo Pedro Sánchez, ahora presidente del Gobierno, ha adoptado un enfoque diferente al enfrentar los escándalos dentro de su propio partido, pidiendo perdón públicamente por el caso de Santos Cerdán.

El perdón de Sánchez

Con gesto serio, Sánchez pidió "perdón" a la ciudadanía porque "no debimos confiar en él". "Desgraciadamente, en este mundo no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando esta se produce", avanzó el líder del PSOE y, por ello, anunció que solicitó a Cerdán que dejase su cargo en el partido, así como que entregase su acta de diputado en el Congreso para actuar con "contundencia" porque "esta es una organización seria".

En un momento de su comparecencia, Sánchez aseguró que "hasta esta misma mañana estaba convencido de la integridad" de Santos Cerdán y quiso pedir por ello al conjunto de la ciudadanía y especialmente a los militantes y simpatizantes del PSOE, al tiempo que expresó su "profunda tristeza" al ver que el proyecto político que encabeza se ha visto "afectado por la conducta de unos pocos".