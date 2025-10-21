"Hay corrupción para rato": el lapsus de Yolanda Díaz en el Senado desata risas y desconcierto político

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, protagonizó un momento de sorpresa y humor involuntario durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. En plena réplica a la portavoz del Partido Popular, Alicia García, Díaz quiso defender la "evolución" y el progreso del Gobierno de coalición, pero pronunció un lapsus que hizo estallar en risas a la bancada del PP: "Queda Gobierno de corrupción para rato".

El error transformó un mensaje político serio en un instante viral e incómodo que ha dado mucho que hablar en el ámbito político y mediático.

Un desliz en el peor momento

Fuentes parlamentarias informan que el error se produjo al inicio de un rifirrafe con la bancada del PP, donde Díaz quiso remarcar la estabilidad del Ejecutivo progresista. Sin embargo, la confusión entre "evolución" y "corrupción" alteró el sentido y desató risas entre los presentes.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, tuvo que pedir orden y llamar la atención a la bancada popular debido a la algarabía resultante.​

Reacciones dentro y fuera del Senado

El vídeo del lapsus corrió rápidamente por redes sociales donde ha sido motivo de bromas entre usuarios. Políticos del Partido Popular aprovecharon para ironizar sobre la frase en medio de diversos casos de corrupción que giran en torno a figuras del Ejecutivo, resaltando lo que consideran una "desgracia" para el país.

Mientras, desde el entorno de Yolanda Díaz se indicó que "se lo tomó con humor" y que cometió "un error en un momento de tensión política".​