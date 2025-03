Guerra híbrida, terrorismo y realidad climática: los peligros con los que Sánchez justifica aumentar el gasto en Defensa

La Defensa es el tema de moda en la política internacional junto a los aranceles, especialmente en Europa. El pasado jueves día 6 los líderes de los 27 países miembros de la UE se reunieron de urgencia en Bruselas para tratar la situación del conflicto en Ucrania y la nueva realidad en la defensa europea. La reunión extraordinaria del Consejo Europeo, en la que también participó el presidente ucraniano Zelenski, finalizó con la aprobación de una resolución sobre Ucrania que apoyaba la negociación para la paz que sigan los criterios de Volodimir Zelenski y lleven a una paz "justa" y "duradera" en el conflicto con Rusia. Todos los países votaron a favor, excepto Hungría.

Al finalizar el encuentro, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compareció ante los medios de comunicación para asegurar que la realidad histórica de Europa ha cambiado y nos encontramos en un momento histórico en los que Europa debe "asumir decididamente nuestra responsabilidad en seguridad y en defensa". Sánchez denunció los métodos de "ataques híbridos" que Rusia ha lanzado contra Europa, incluidos los realizados por parte de hackers rusos a determinadas webs institucionales de España. No obstante, afirmó que la agresión rusa, pese a ser la mayor amenaza a la que nos enfrentamos, "desgraciadamente no es la única".

Una defensa de 360 grados

El presidente definió la seguridad y la defensa como "bienes públicos" y justificó la necesidad de aumentar el presupuesto nacional destinado a la misma, además de crear mecanismos a nivel europeo para fortalecer la posición de la región. Sánchez también abogó por una defensa "de 360 grados" que no solo se centre en el frente oriental, sino que también tenga en cuenta a los países del sur, amenazados por otras cuestiones como el terrorismo o el cambio climático, con mención especial a Valencia.

Posteriormente, el pasado domingo, el presidente del Gobierno volvió a rescatar la cuestión de la defensa durante su intervención en la clausura del XV Congreso del PSdeG, es necesario "mejorar las capacidades de seguridad" de Europa y deja una advertencia clara: "Visto lo visto, mejor empezamos a depender un poco más de nosotros mismos y un poco menos de otros". Sánchez admitió que España, dada su posición geográfica, tiene unas "necesidades diferentes" a las de países más al Este, pero matiza que "eso no significa que sean contradictorias" o "que sean incompatibles".

"Al contrario, todos contribuimos, entre todos, a mejorar la seguridad de Europa. Y ese es el planteamiento que tiene que hacer España, el que va a hacer Europa", ha explicitado tras exponer la necesidad de afrontar retos como la ciberseguridad, el cambio climático o "la amenaza terrorista" desde países del Sahel, con estados fallidos --"que es una amenaza real".

Sánchez repasó los orígenes del conflicto en Ucrania, que "nunca representó un problema para Rusia", para justificar el porqué España está "del lado del agredido, no del agresor", frente a "algunos otros países que sí lo están". Así, volvió a demandar "una paz justa y duradera, que sea definitiva" y "no premiar al agresor". "Porque si se premia al agresor estamos abonando futuras agresiones, como ya ocurrió en el pasado", rememoró. Por consiguiente, apuesta por que España esté en esas conversaciones "no como oyentes, sino para contribuir desde el liderazgo".

"Y por eso defiendo que España debe defender a Europa para que Europa pueda defenderse a sí misma", agregó. "Todos contribuimos, entre todos, a mejorar la seguridad de Europa. Y ese es el planteamiento que tiene que hacer España, el que va a hacer Europa", insistió. A juicio de Sánchez, esta postura encontrará "una mayor legitimación" si no se pierde "el foco de lo importante", que es "crecer, reindustrializar, crear empleo y redistribuir el crecimiento para que haya un modelo social, "que es lo que no quiere Putin".

Amenazas política para Europa

Pero para el líder socialista, aparte de Putin, hay otras "muchas amenazas para Europa", a la cual "quieren debilitar" porque es "un modelo de éxito de derechos, de libertades y de democracia". En ese punto situó a "la internacional ultraderechista, con tecno oligarcas fuera, pero también con sus sucursales dentro". "Van con su motosierra, rugiendo para que sea el trampantojo y no nos demos cuenta de lo importante, que no es el ruido de la motosierra. Lo importante es que ellos consideran que las conquistas sociales son como árboles que pueden talar con la motosierra para dar pelotazos en la sanidad pública, en la dependencia, en las pensiones y en la educación pública", alertó.

En relación con esto, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE aprovechó para cargar contra la oposición y afirmó que no le "sorprende", pero sí le "avergüenza" la actitud de su rival al frente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y acusó a las filas 'populares' de convertirse en "abogados defensores" de la ultraderecha. "A nosotros nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha", respondió acerca de la exclusión de Vox de los contactos previstos para el jueves sobre la situación geopolítica en Ucrania.