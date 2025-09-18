La Guardia Civil valida la autenticidad de los audios de Koldo que incriminan a Santos Cerdán

Un informe de la Guardia Civil aportado a la causa del caso Cerdán ha confirmado la autenticidad de los audios en los que aparece el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, hablando sobre el presunto reparto de mordidas y adjudicaciones.

El informe del Servicio de Criminalística, al que ha tenido acceso Onda Cero, concluye que no hay evidencias de alteraciones ni manipulaciones en las grabaciones que Koldo García realizó durante cuatro años (2019-2023) y que fueron el origen de la investigación al exdirigente socialista Santos Cerdán. Los peritos sostienen que “es más probable la hipótesis de autenticidad”, tras analizar en detalle metadatos, hercios, espectrogramas y frecuencias de los archivos de audio.

El análisis únicamente detecta una edición en una de las grabaciones, que, según el informe, habría realizado el propio Koldo García. En concreto, se señala que tras finalizar un registro, el archivo se codificó con seis minutos de retraso respecto a lo esperado.

La defensa de Santos Cerdán ya ha anunciado que se apoyará en este punto, encargó otro informe pericial al respecto, y apuntan que en tres de las cuatro evidencias analizadas no se ha culminado el proceso de investigación, y subrayan que el informe advierte que un archivo no tiene metadatos y otro tiene una fecha de etiquetado que dista seis meses de la grabación.

No obstante, el informe deja en manos de la autoridad judicial la valoración final sobre la autenticidad de las grabaciones, limitándose a proporcionar una evaluación técnica y estadística de los resultados obtenidos.

Los peritos señalan que el análisis forense busca determinar tanto la integridad como la autenticidad de los registros sonoros, considerando como "grabación original" cualquier copia exacta de los datos y como "grabación íntegra" aquella que contiene los sucesos de forma permanente y continuada.