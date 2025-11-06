La Guardia Civil detiene al empresario que financió con 100.000 euros la campaña de Alvise Pérez

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Álvaro Romillo, el empresario que entregó 100.000 euros al líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, para la supuesta financiación de su campaña a las elecciones europeas. La detención se ha producido por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en el marco de una investigación sobre una presunta estafa relacionada con criptomonedas.

Posible riesgo de fuga

Romillo, conocido en redes como Luis Cryptospain, debía declarar este viernes como investigado en esa causa. Sin embargo, los últimos informes remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria alertaron al magistrado de un posible riesgo de fuga, lo que precipitó su arresto. Según fuentes judiciales, los investigadores han localizado una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada al empresario, lo que reforzó la decisión de detenerlo antes de su comparecencia.

El juez Calama instruye desde hace más de un año la causa sobre la plataforma Madeira Invest Club (MIC), fundada por Romillo, que colapsó de forma repentina dejando a cientos de inversores sin sus ahorros. El empresario se enfrenta a posibles delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Hasta ahora, el magistrado había centrado las pesquisas en la parte del caso relativa a la financiación de Alvise Pérez, asunto que elevó al Tribunal Supremo al afectar a un aforado del Parlamento Europeo.

Una vez resuelto ese trámite, el juez retomó la investigación sobre la quiebra de la plataforma de inversión, que ofrecía a particulares la posibilidad de invertir anónimamente en bienes de lujo como relojes, coches, vinos o incluso obras de arte. La declaración prevista para este viernes iba a ser la primera ocasión en la que Romillo se enfrentara formalmente a su imputación, momento en el que las acusaciones podían solicitar su ingreso en prisión.

El empresario fue noticia también el pasado mes de agosto, cuando denunció haber sufrido un violento asalto en su vivienda de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Según su relato, cinco encapuchados irrumpieron en la casa mientras dormía con su pareja, robando 200.000 euros en efectivo, joyas y relojes valorados en medio millón, y obligándoles a transferir 1,2 millones de euros en criptomonedas. El suceso se encuentra igualmente bajo investigación judicial.