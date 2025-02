Gran despliegue de seguridad en el Congreso: ¿por qué compareció un yihadista a la Cámara Baja?

Mohamed Houli Chemlal, es el Yihadista condenado por los atentados de Barcelona y único superviviente del atentado que se cobró la vida de 16 personas y más de 300 heridos en los atentados del Paseo Marítimo de Cambrils y de la Rambla de Barcelona en agosto de 2017. El Yihadista ha centrado el foco mediático tras su entrada en la Cámara Baja esposado. Su declaración sostuvo la teoría conspiratoria impulsada por Junts, una teoría en la que se vincula los atentados con el CNI, que desacredita al cuerpo y en la que se sostiene que el cuerpo permitió dichas muertes para desacreditar el independentismo.

¿Por qué pidieron que declarara un yihadista?

Junts impulsó la creación de una comisión para averiguar qué fue lo que realmente ocurrió en los atentados de Cambrils y Barcelona, y entre los comparecientes estaba el terrorista Mohamed Houli. El condenado dijo lo siguiente en su declaración: "El CNI tenía conocimiento de las intenciones del Imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza, lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder". Una declaración que sostiene la tesis de Junts de que no está clara la actuación del CNI.

Mohamed Houli Chemlal comparece en la Comisión del Congreso por los atentados del 17A | Europa Press

Lo cierto es que la ley obliga a responder a las preguntas y comparecer a cualquier ciudadano que sea convocado por las comisiones de investigación. Así lo establece el artículo 76 de la Constitución Española. Además, no es la primera vez que declara un condenado a pena de cárcel. Lo habitual es que aquellos que están privados de su libertad respondan a las preguntas de los diputados desde el centro penitenciario, ya lo vimos con el extesorero del PP Luís Bárcenas cuando fue convocado por el Congreso. También hemos visto a condenados con permisos penitenciarios acudir libremente, como ocurrió con el exconseller valenciano Rafael Blasco que fue convocado por las Cortes Valencianas.

¿El compareciente está obligado a decir la verdad?

El artículo 502.3 CP tipifica como delito el que faltare la verdad en una comisión de investigación, asegura Luis Ortiz Vigil, Magistrado y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria que, todo ciudadano está obligado a responder a las preguntas de los diputados salvo cuando haya una causa abierta que le esté investigando, lo cual, no es el caso, puesto que Mohamed ya esta condenado. Además, Mariano Viviancos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia advierte que podrían los diputados notificar al Ministerio Fiscal sobre la posible comisión de un delito de falso testimonio si el compareciente está mintiendo. El profesor añade que en esta investigación el foco se podría estar perdiendo puesto que las comisiones tienen como objetivo averiguar si hay o no responsabilidades políticas y no dañar los elementos del estado.

El PP pide la dimisión de Armengol

Esta escena ha despertado las críticas de la oposición hasta el punto de que Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja, ha pedido la dimisión de Francina Armengol, presidenta del Congreso. Para Génova Armengol ha puesto a disposición del terrorista el Congreso. Sin embargo, el gobierno se ha limitado a desacreditar las palabras del yihadista. El ministro del Interior, Grande-Marlaska y el Ministro de Justicia, Félix Bolaños han restado credibilidad a las palabras de Mohamed Houli y recordado que es un delincuente.