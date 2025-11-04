González Amador, novio de Ayuso, ante el Tribunal Supremo: "O me voy de España o me suicido"

Este martes ha declarado el empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en el marco del juicio al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de un correo electrónico en el que su abogado ofrecía a la Fiscalía que su cliente reconociera los delitos a cambio de un acuerdo para evitar la pena de prisión.

En su declaración, González Amador se ha mostrado muy crítico con la presunta actuación de Álvaro García Ortiz, al que ha acusado de haberle "matado públicamente" porque desde esta presunta filtración pasó a ser "el delincuente confeso del Reino de España".

"Para todo el mundo, a partir de ese día, entre la nota de la Fiscalía y la publicación del email, yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente. Me había destrozado", ha afirmado mientras miraba y señalaba al fiscal general del Estado, presente en la sala.

Su declaración ha ido creciendo en intensidad describiendo los daños que le han hecho durante los últimos meses y ha terminado afirmando que, después de todo el dinero que lleva gastado en su defensa, "o me voy de España o me suicido".

"A raíz de la filtración del fiscal general del Estado me han destrozado la vida. Llevo gastado en esto... Lo que puede pasar es que o me voy de España o me suicido. El dinero que llevo gastado, el destrozo personal... Si esto va a ser siempre así, me escapo", ha dicho el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid al término de su declaración.

El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le ha interrumpido entonces para decirle que "no le recomiendo ninguna de las dos cosas" y que hablara con su abogado, "que será el que mejor le pueda asistir", ante la mirada atónita de varios de los magistrados que se encontraban en la sala.

La declaración de Miguel Ángel Rodríguez

También ha declarado este martes en la segunda sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que ha confirmado que compartió el email en un chat de prensa para desmentir una noticia errónea que atribuía la iniciativa del pacto a la defensa, cuando en realidad fue la Fiscalía quien lo propuso.

"Yo doy a un grupo de periodistas exactamente lo que Fiscalía había dicho: "podemos llegar a un acuerdo". Yo desconocía el email previo y doy la noticia de que Fiscalía propone un acuerdo. A partir de ahí se desata la locura", ha declarado Rodríguez.

Sobre la paralización del acuerdo, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña ha deslizado que fue una orden que llegó de arriba. "La deducción es lógica. Si todavía no se ha llegado al acuerdo, alguien lo ha parado. Solo se podía parar por arriba. ¿Quién lo va a parar? ¿Por abajo?", ha explicado.