El Gobierno ve un "win win" en su relación con China, pero recalca: "Nuestro principal socio es EEUU"

No es una visita más. Los Reyes Felipe y Letizia han aterrizado en Chengdu, punto de partida de la primera visita de Estado de un monarca español a China en casi dos décadas. Un viaje de alto calado político y económico, en el que España busca reforzar la cooperación bilateral con el gigante asiático con el ojo de Donald Trump atento a lo que suceda.

El representante del Gobierno es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que acompaña a los Reyes y enmarcado el acercamiento a Pekín dentro de la normalidad y como una oportunidad para ambos países y para la Unión Europea.

Un viaje en clave económica

Cuerpo ha explicado que el objetivo del viaje es "seguir abriendo el mercado chino" a productos españoles en sectores donde España ya cuenta con presencia relevante, como el porcino, del que el 20% de las exportaciones se dirigen a China, por valor de unos 1.100 millones de euros en 2024, o el farmacéutico, pero también en ámbitos como los bienes de equipo o la automoción.

"Queremos aprovechar esta visita para reforzar un mercado tan importante como el chino", ha dicho el ministro, destacando que el viaje se enmarca "en un contexto de total normalidad" y en línea con la estrategia de la propia Unión Europea. "Este refuerzo de la cooperación entre España y China sirve también para fortalecer la relación entre la Unión Europea y China. En ese sentido, es un winwin tanto para nosotros como para nuestros socios europeos", ha añadido.

En los últimos años, el país asiático se ha consolidado como uno de los principales destinos de las exportaciones españolas, pese a que el saldo comercial continúa siendo favorable a Pekín. El interés del Gobierno español pasa ahora por reducir ese desequilibrio y aprovechar la apertura gradual del mercado chino a nuevos productos.

EEUU, el principal socio

Cuerpo ha recordado que esta aproximación se desarrolla en paralelo al esfuerzo por "proteger el tesoro" que representa la relación comercial con Estados Unidos, primer socio económico de España dentro del bloque comunitario. "Somos conscientes de que nuestro principal socio comercial en la Unión Europea es Estados Unidos", afirmó, en alusión a las negociaciones mantenidas en los últimos meses para evitar la imposición de nuevas medidas arancelarias. "Siempre recuerdo la cifra de 4.600 millones de euros en materia de comercio de bienes y servicios que cruzan día a día el Atlántico", apuntó.

Reacciones desde China

Mientras tanto, la prensa oficial china ha recibido con entusiasmo la visita de los Reyes. El Diario del Pueblo, órgano del Partido Comunista Chino, ha publicado una columna en la que califica el viaje como "uno de los momentos diplomáticos más sorprendentes de 2025". Según el diario, la visita representa "una prueba de que, mientras la mayoría de los países europeos continúan rindiendo pleitesía a Estados Unidos, España se alinea abiertamente con China". El texto llega incluso a calificar el movimiento como "una traición audaz e inteligente" y "una gran decisión".