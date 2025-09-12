El Gobierno trata de rebajar la tensión con Junts después de las críticas de Yolanda Díaz

Las declaraciones de la vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en Más de uno, en las que acusó a los Junts de usar el chantaje como forma de negociación, han puesto en alerta al Ejecutivo de Pedro Sánchez que teme enfadar a los de Puigdemont socios en un momento en el que tratan de sacar adelante los presupuestos.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha minimizado el choque entre Yolanda Díaz y Junts, tras tumbar la reducción de jornada, y señala que el debate no afecta a la relación del Gobierno con los socios. Ha calificado además que la relación con los grupos que apoya la legislatura es "fluida y de respeto" y ha asegurado que así seguirá siendo durante lo que resta de mandato.

El ministros ha restado importancia a las duras palabras de Yolanda Díaz no sólo en el Congreso sino también en la entrevista con Carlos Alsina y las enmarca en que los debates en el Congreso y el Senado son "vehementes" y su defensa se hace "con pasión".

Según Bolaños, no se ha producido ningún cambio en la relación del Gobierno con los partidos que apoyaron la investidura, "y así seguirá siendo".

Montero tiende la mano a Junts

En la misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ofrecido a Junts su "mano tendida" para volver a negociar la reducción de la jornada laboral al tiempo que trasladó que ya se ha empezado a tener "algún contacto" con los partidos políticos para abordar con ellos los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2026.

Montero se refirió así al revés parlamentario sufrido este miércoles por el Gobierno cuando Junts, PP y Vox impidieron la tramitación de la reducción de jornada, el proyecto 'estrella' de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que eso sí, advirtió de que volverá a tramitarse en el futuro, porque "el debate está ganado en la calle".

Sobre la dureza empleada por Yolanda Díaz con Junts, Montero reconoció que "fue un debate intenso", pero clarificó: "Me quedo con las palabras de Yolanda Díaz al finalizar la totalidad de ese debate, en el que tendió la mano a todas las fuerzas políticas para seguir dialogando. Y esto es lo que el Gobierno quiere trasladar, como siempre, que, independientemente de las vicisitudes que tienen los proyectos de ley, vamos a seguir trabajando por hacer realidad un derecho que creemos que es hora de conquistar para los trabajadores de España y también de Andalucía".

Además, argumentó que, aunque no se pudo cerrar un pacto, hay mucho trabajo adelantado, por lo que espera que el acuerdo sea ahora "más rápido" de alcanzar, por cuanto beneficiaría, precisamente, a los empleados con peores condiciones laborales.

Necesitan sacar adelante los presupuestos

Hay que tener en cuenta que el Gobierno pretende presentar ante el Parlamento unos PGE para 2026, algo que no ha hecho los dos años anteriores por falta de apoyos en el Congreso, y necesitan para sacarlos adelante el apoyo de los siete diputados del partido de Puigdemont.

Montero ha comentado que "en este momento todavía estamos en las conversaciones, en las reuniones sobre necesidades que tienen los ministerios y empezamos a tener algún contacto con los grupos políticos. Pero saben siempre que soy discreta a la hora de mantener esas negociaciones, para que puedan llegar a buen puerto".

Habrá que ver si Junts da finalmente su apoyo a las cuentas y qué pide a cambio.