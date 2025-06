El Gobierno reitera su "total confianza" hacia el fiscal general y señala al juez Hurtado: "Algunos jueces hacen cosas difíciles de entender"

El Gobierno ha vuelto a mostrar su "total confianza" en Álvaro García Ortiz un día después de que el juez del Supremo le haya procesado por supuesto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

"Hay un Estado de derecho, la presunción de inocencia forma parte de él y máxime en este caso", ha respondido la portavoz del Ejecutivo al ser preguntada sobre el auto del Supremo, para después dejar claras las dudas del Gobierno sobre los jueces: "Máxima confianza en la Justicia, en la honestidad y buen trabajo de la gran mayoría de jueces y fiscales".

Crítica a los jueces

Así, Alegría señala que "a estas alturas hay algunos jueces que hacen cosas difíciles de entender": "Este Gobierno mantiene su total confianza hacia el fiscal general y la Fiscalía por la magnífica labor que hacen, persuigiendo siempre el delito".

El Gobierno muestra de nuevo su apoyo a García Ortiz, cercado por el procesamiento del juez, que afirma que hay indicios de que recibió instrucciones de Presidencia acerca del correo con información del novio de Ayuso, algo que ha negado Alegría: "Aprovecho para negar rotundamente que hubiese instrucciones por parte de Presidencia a la Fiscalía, esto no sucedió nunca".

Alegría también lamenta que el Supremo haga "ese tipo de afirmaciones sin ninguna prueba". "No hay ninguna prueba que determine que el fiscal filtrara nada y al contrario sí existen declaraciones importantes de profesionales, medios, periodistas, etc., que declararon que tenían la información muchas horas antes y también que desde luego no fue la Fiscalía quien filtró esa información. Estos testimonios se han tirado a la basura y no se han tenido en cuenta".

Por último, ha insistido en que no hay "ninguna prueba clara" contra García Ortiz "como filtrador de nada" y asegura que el Gobierno "siempre estará del lado de quienes persiguen el delito".