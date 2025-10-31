El Gobierno reconoce "injusticias" hacia los pueblos originarios mexicanos en la conquista: "Ha habido dolor e injusticia"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado este viernes que a lo largo de la historia compartida entre España y México "ha habido dolor e injusticia" hacia los pueblos originarios mexicanos y que es "justo reconocerlo y lamentarlo".

Albares ha asegurado en la inauguración de una exposición sobre la mujer en el México indígena que entre ambos países ha habido "una historia muy humana con claroscuros".

"Y también ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se ha tratado injustamente y justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es parte de nuestra historia compartida y no podemos negarla ni olvidarla", ha explicado el ministro.

Estas declaraciones han sido bien recibidas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ha celebrado como "importante" este "primer paso" de España en la petición de perdón que, considera, España le debe a México.

"El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar. Y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos (…) Durante un tiempo se habló del encuentro de dos culturas, que de efecto siempre hubo el encuentro de dos culturas, pero fue muy violento. Fue un proceso de invasión violenta", ha explicado Sheinbaum.

Y es que las relaciones diplomáticas entre España y México se han tensado en los últimos meses después de que la presidenta mexicana no invitara al rey Felipe VI a su toma de posesión en octubre de 2024 por la falta de respuesta de España a esa solicitud de perdón que formuló su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en 2019 por los agravios de la conquista.

Críticas de Feijóo

Por quienes no han sido bien recibidas las declaraciones de Albares ha sido por la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al ministro y ha aprovechado para volver a poner el foco en las acciones del Gobierno.

"Que pidan perdón por lo que hacen ellos ahora. Yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país. Me avergüenzo de la actualidad a la que nos condena este Gobierno", ha escrito en un mensaje en redes sociales.