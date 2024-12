El Gobierno rechaza hablar de fracaso y justifica la falta de acuerdos porque no se ha votado nada

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha descartado valorar como un "fracaso" la Conferencia de Presidentes de este viernes en Santander, pese a no haber alcanzado ningún acuerdo, algo que ha justificado en que ninguno de los dirigentes ha querido someter a votación ningún punto que estaba incluido en el orden del día.

Así se ha pronunciado Ángel Víctor Torres en la rueda de prensa posterior a esta Conferencia de Presidentes en la que no se ha alcanzado ningún acuerdo. De hecho, el ministro de Política Territorial ha dicho que ha salido "más contento" de lo que entró.

En cualquier caso, Torres ha defendido que el Reglamento de la Conferencia de Presidentes establece que este órgano "no tiene nada que ver" con otros estamentos colegiados como pueda ser un Pleno municipal o el Senado.

"Es un órgano de cogobernanza", ha proclamado el ministro Torres, que ha añadido que de la Conferencia de Presidentes pueden salir acuerdos o recomendaciones que son "compromisos políticos", pero en esta ocasión nadie ha querido someter a votación ningún punto.

Al hilo, Torres ha continuado explicando que los presidentes autonómicos han intervenido, han hecho sus propuestas y cómo enfocarían un asunto determinado, mientras que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha concluido agradeciendo las comparecencias, pero "no ha habido quien haya querido someter a votación ninguno de los acuerdos": "No puedo aceptar que el que no haya acuerdos sea un fracaso".

Respecto a la financiación autonómica, Torres cree que tanto el Gobierno central como los presidentes autonómicos han convenido en señalar que el actual modelo está "caducado", aunque ha lamentado que las comunidades del PP no han llevado una propuesta de financiación conjunta "con criterios compartidos".

Y es que el ministro ha esgrimido las diferencias entre las comunidades autónomas gobernadas del PP a la hora de pedir que prime un criterio u otro en la reforma del modelo de financiación. "Si no hay una postura común de quiénes tienen un color político semejante, es complicado que tengamos un sistema de financiación actualizado", ha incidido.

Por último, Torres se ha referido a algunas de las intervenciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de esta Cumbre de Santander, aunque sin especificar cuál, emplazándola a explicar sus palabras: "Yo no las he entendido".