Gobierno y PSOE se plantan ante la exigencia de ERC y Junts de traspasar Rodalies

Gobierno, PSC y PSOE hacen suya la máxima de San Ignacio de Loyola "en tiempos de desolación no hacer mudanza" y rechazan un servicio de Rodalies plenamente catalán, tras la constitución de la sociedad mercantil mixta Rodalies de Catalunya SME, S.A., el pasado 12 de enero.

Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). | Europa Press

Pero el accidente del tren de cercanías de Gelida que provocó la muerte del maquinista y una treintena de heridos lo ha cambiado todo, o casi todo. Ayer, tanto Esquerra como Junts apostaban con energía renovada por un modelo de servicio de Cercanías plenamente catalán y bajo el mando absoluto de la Generalitat a la vista de los continuos incidentes técnicos, incumplimiento de horarios y escasez de mantenimiento de la red que -a juicio de ambas formaciones- perjudica a diario a cerca de 400.000 usuarios en Cataluña.

Óscar Puente: Rodalies es intransferible

El ministro de Transportes, Óscar Puente | Reuters

Una idea que el Gobierno contestaba al día siguiente en la COPE el ministro del ramo. Óscar Puente calificaba el servicio de Rodalies de "intrasferible" ya que gran parte de su extensión forma parte de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y que por ello mismo se "estaría troceando -señala el ministro- algo que interconecta con todos y que sirve a todos".

El ministro recordaba que gran parte del trazado de Rodalies comparte vías con otros trenes de media y larga distancia e incluso con trenes de mercancías lo que hace muy complicado separar la gestión de la infraestructura.

Óscar López: no es el momento de alimentar polémicas

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros | Europa Press

Por su lado, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López -en un tono más templado- afirmaba en Telecinco que dicho traspaso se está discutiendo pero que "no es el momento de alimentar polémicas sino de centrarse en el acompañamiento de las víctimas y en garantizar la máxima transparencia"; en clara referencia a las criticas de ayer del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, tras el accidente mortal registrado ayer en Gelida (Barcelona).

El líder de Esquerra insistía desde la localidad barcelonesa de Santa Andreu de la Barca en la necesidad del traspaso urgente de Rodalies a la Generalitat tras las incidencias diarias que -a su juicio- se derivan de "la no inversión y la dejadez del Estado". A este respecto, López se sumaba al mensaje que el pasado lunes pronunciaba durante su comparecencia el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez cuando mencionaba su "apoyo máximo, absoluto y permanente a las víctimas y a sus familiares", al que añadía su compromiso de "transparencia absoluta".

¿Afectará a la negociación de los Presupuestos?

Esa es otra gran pregunta. Porque el debate político de gran calado está en saber hasta dónde se va a tensar la cuerda entre Gobierno, PSOE y sus socios en Cataluña ya que el traspaso de Rodalies siempre está en la agenda de negociación principal, junto con la financiación autonómica, como monedas de cambio para un eventual apoyo de ERC y Junts a los Presupuestos Generales del Estado.

Fuentes de Moncloa insistían en los últimos días en que las vías de negociación siguen abiertas, a pesar de que uno de los socios -Junts per Cataluña- sigue empeñado en que la legislatura "ha quedado bloqueada".

Y mientras, Rodalies sigue paralizado

En todo caso, este jueves 22 de enero, a la hora de redactar estas líneas, el servicio de Rodalies y Regionales continuaba paralizado en Cataluña por segundo día consecutivo, con apenas algún convoy salido de la estación de Sants a primera hora.

Desde la Generalitat ya se anuncia la apertura de un expediente a la propia RENFE que sigue atribuyendo la falta de servicio a la decisión de sus maquinistas.