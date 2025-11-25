El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El Gobierno ya ha decidido quién será la sucesora de Álvaro García Ortíz como Fiscal General del Estado, se trata de Teresa Peramato, hasta ahora fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos. Además, también ocupa el cargo de fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Tiene una amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. También fue portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, organización que ha mostrado en numerosas ocasiones su apoyo a Álvaro García Ortiz, quien llegó a presidarla.

Este nombramiento tiene lugar un día después de que Álvaro García Ortiz presentara su renuncia como fiscal general del Estado tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En cuanto al proceso de nombramiento, según explican fuentes judiciales, una vez aprobada la propuesta, el CGPJ deberá emitir un informe no vinculante. Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.