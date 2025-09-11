El Gobierno se posiciona sobre La Vuelta y reclama la exclusión de Israel de las competiciones deportivas

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha pedido que se excluya la participación de equipos promovidos por Israel en competiciones deportivas y culturales como se hizo con Rusia tras atacar a Ucrania.

Así lo ha reivindicado en una entrevista a RNE en relación con las protestas por la participación en La Vuelta de un equipo apoyado con fondos israelíes. Sin embargo, la ministra se excusó en que esta competición está organizada por "una entidad privada", aunque el Gobierno "vela por la seguridad" y por "garantizar" el derecho a la manifestación "pacífica".

"Es muy difícil de explicar"

Para la ministra, también portavoz del Gobierno, "hay un precedente sentado y muy claro" en la decisión que adoptaron organismos y comités internacionales en 2022 tras los ataques rusos. "Frente a esta masacre, frente a este genocidio, frente a más de 60.000 muertos, los organismos y las federaciones internacionales que tomaron esa decisión hace casi ya tres años, me gustaría y apoyaría que esa decisión, a día de hoy, fuera en la misma dirección", reclamó.

"Es muy difícil de explicar y de entender esas dobles varas de medir" por parte de las federaciones y comités internacionales, continuó, y recordó que en los Juegos Olímpicos los deportistas rusos que participaron lo hicieron "con bandera neutral" y "sin el himno de su país".

Etapas marcadas por las protestas

Las protestas organizadas en torno a las últimas etapas de La Vuelta han provocado la reducción del recorrido como en el caso de la etapa de este jueves en Valladolid en la que la organización ha decidido que la contrarreloj se dispute sobre un recorrido de 12,2 kilómetros, manteniendo la salida y la meta inicialmente previstas.

A través de un comunicado publicado en 'X', la organización ha explicado que la decisión se ha tomado con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa.

Esta decisión llega tras la amenaza de 'boicot' de grupos pro Palestina que han llamado a la movilización y que provocarán un despliegue de más de medio millar de efectivos entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Municipal de Valladolid que velarán porque la carrera se pueda disputar con "seguridad".

Madrid se prepara para la etapa final

El Ayuntamiento de Madrid aportará al dispositivo de seguridad de La Vuelta ciclista a España del próximo domingo 1.000 efectivos, entre policías municipales, agentes de movilidad y sanitarios.

Así lo ha explicado la vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, quién ha mostrado su respeto hacia las protestas pacíficas que se puedan producir, pero ha insistido en que se actúe con contundencia "ante cualquier acto violento".

"Es ilegal impedir la celebración de este evento deportivo y, por supuesto, poner en riesgo la vida y la integridad física de de los corredores", ha apostillado.

El PP pide "respeto" para un evento que es "seña de identidad"

Por su parte el Partido Popular ha pedido "respeto" para La Vuelta ciclista a España porque es una "seña de identidad" del país, en referencia a las protestas en favor de Gaza.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, quien fue preguntada por el hecho de que las Fuerzas de Seguridad del Estado estén preparando un amplio dispositivo de seguridad para permitir que la prueba ciclista termine con normalidad este fin de semana en Madrid.

Sobre que haya quien boicotee La Vuelta para mostrar su rechazo a la intervención militar de Israel en Gaza, García señaló que esta prueba deportiva "merece un respeto", porque "nos identifica a todos" y es "una seña de identidad" del país.