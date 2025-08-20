El Gobierno mantiene el optimismo con los Presupuestos de 2026 a pesar de las exigencias de Junts y ERC

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) siguen trayendo de cabeza al Gobierno que aún no ha sido capaz de aprobar unos durante la presente legislatura. Siguen vigentes los de 2023, y ni en 2024 ni en 2025 el Ejecutivo ha sido capaz de llegar a acuerdos para aprobar las cuentas.

Eso sí, mantienen el optimismo de poder presentarlos en los próximos meses y aprobarlos de cara a 2026. Así lo ha expresado en varias ocasiones la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en las últimas horas ha asegurado que el Ejecutivo "por supuesto" que presentará un proyecto para aprobar estos PGE.

Sobre el proyecto, Montero cree que permitirá "poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que el Gobierno está impulsando, fundamentalmente dirigidas al bienestar de la mayoría social, del conjunto de los ciudadanos" y que se contrapone "con lo que se defiende desde otros partidos políticos, en concreto desde el PP, que atiende principalmente a sectores minoritarios, a élites, a sectores privilegiados, en vez de justamente utilizar los recursos públicos para mejorar la sanidad, la educación o la dependencia, que es el colchón realmente de igualdad que tienen los ciudadanos ante cualquier incidencia".

En la misma línea también se ha expresado en las últimas horas el ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, que ha asegurado que confía en que consigan sacar adelante estos Presupuestos. "No sabemos hacer otra cosa que hermanarnos y trabajar para llegar a acuerdos", ha dicho.

Mirando a Cataluña

La clave para lograr los apoyos necesarios está ahora mismo en Cataluña, desde donde Junts y ERC ponen encima de la mesa sus exigencias y críticas a pesar de que el Ejecutivo aprobará en septiembre la condonación de la deuda del FLA.

Este martes, Carles Puigdemont expresó este martes desde Francia que Junts decidirá en otoño sobre su apoyo a Sánchez. "Nosotros decidimos que no haríamos un acuerdo para dar estabilidad a la legislatura, que la estabilidad se tiene que ganar periódicamente. Por esto digo que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora, porque hemos dado suficiente tiempo, hay cosas que se tienen que producir", avisó.

También Oriol Junqueras (ERC) ha criticado que la ministra Montero "siga secuestrando" la reforma de financiación autonómica. "Si el modelo de financiación y la recaudación fiscal no son buenos, continúan caducados y secuestrados por los intereses del Gobierno español o de su ministra de Hacienda, es imposible que los presupuestos sean buenos (…) Es evidente que no puede haber nuevos acuerdos significativos en materia presupuestaria si no hay cumplimientos significativos en materia fiscal, de recaudación de impuestos o de modelo de financiación", advirtió.