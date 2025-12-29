El Gobierno levanta de forma excepcional el veto comercial con Israel y lo justifica: "Fines industriales"

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 23 de diciembre un acuerdo por el cual se levantaba el veto a Israel de forma excepcional, autorizando la transferencia de material militar.

Este lunes, casi una semana después, la ministra de Defensa, Margarita Robles, justifica la decisión del Gobierno de "autorizar la transferencia de determinado material de defensa y doble de uso" de origen israelí para una serie de proyectos de Airbus con "fines industriales y comerciales".

Acuerdo con fines industriales

"El acuerdo que se tomó no tiene relación con las políticas militares ni de defensa, sino con el ámbito comercial", ha defendido Robles en una entrevista para RTVE. En resumen, se trata de un acuerdo que permite que la compañía Airbus pueda exportar determinados materiales y seguir con proyectos industriales que necesitan tecnología israelí.

Se trata, en concreto, de los proyectos del A400M, A330MRTT, C295 y SIRTAP (programa de drones militares), los cuales, según argumentó el Gobierno, tienen "un importante efecto arrastre para el sector" y se consideran "indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción y preservar miles de empleos de alta cualificación en España".

Robles ha insistido en que España nunca ha comprado armas a Israel, sino tecnología para determinados programas, y ha reiterado que el Ministerio de Defensa está inmerso en un plan de desconexión de la tecnología israelí para que sea la industria nacional la que se haga cargo de esos proyectos. "El caso de Airbus tiene relación con exportaciones a otros países y con el ámbito industrial y de creación de puestos de trabajo" en sitios como San Pablo, en Sevilla, ha añadido.

Inversión en Defensa

Por otra parte, Robles insiste en que España ha alcanzado una inversión en defensa del 2,1% del PIB en 2025, para lo cual se incrementaron los presupuestos militares en 10.471 millones de euros.

Reconoce, además, el esfuerzo del Gobierno para cumplir "los compromisos a los que se llegó en Gales" (en referencia a la cumbre de la OTAN de 2014 en la que se fijó una inversión del 2% del PIB para los miembros de la Alianza Atlántica), y este año "llegamos al 2%", ha remarcado. "España cumple. España es de los países que más cumplen en el ámbito de la Alianza Atlántica".