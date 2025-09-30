El Gobierno insiste en que el informe de la UCO relativo a Begoña Gómez no revela un delito: "No hay nada"

La portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, afirmó este martes que "no hay nada" en los correos enviados por Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, porque "en ningún caso" aparece el nombre del Gobierno ni el de Pedro Sánchez.

Así lo afirmó Alegría en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros en La Moncloa, en la que destacó que "no hay nada porque no hay nada que encontrar" en los correos enviados por Gómez a su asesora Cristina Álvarez, que actualmente investiga la Justicia, respecto a la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía en el centro.

"Cuando hablamos de estos correos estamos hablando de unos correos mandados desde una cuenta de Gmail que lo que dan a trasladar es lo que ya sabíamos porque ya se ha explicado en sede judicial. Lo que conocemos de nuevo es lo que ya sabíamos, que es que aquí no hay nada", señaló. "Sabemos y somos perfectamente conscientes de que la verdad pondrá las cosas en su sitio y se demostrará que Begoña Gómez es inocente".

Las informaciones de la UCO que se conocieron este lunes reflejan cómo la asesora de Moncloa envió más de 100 correos electrónicos haciendo "gestiones" con empresas para financiar la cátedra de Gómez.

El informe de la Fiscalía

En la misma línea, la portavoz del Gobierno defendió el escrito de la Fiscalía asegurando que no ve delito de malversación, pues "en su primer párrafo trasladaba con absoluta claridad que no hay ningún caso de malversación de caudales públicos". Según Alegría, "estamos donde estábamos hace un año y medio, que es lo que lleva la instrucción en marcha. El final siempre ha sido el mismo, no hay nada porque no hay nada que encontrar".

Respecto al informe de Hacienda para la Fiscalía Europea, Alegría sostiene que "traslada observaciones e irregularidades, pero en ningún caso implican delito alguno".

Según la portavoz del Ejecutivo, este tipo de observaciones se ciñen al procedimiento de contratación, vigente desde 2011, con el que se han resuelto unos 1.600 expedientes. "En ningún caso ha habido ningún tipo de anomalía ni se ha cuestionado el sistema".