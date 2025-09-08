El Gobierno inicia una semana de vértigo: declaración de Begoña Gómez, reducción de jornada laboral y sesión de control

No llevamos ni dos semanas de curso político y el Gobierno ya se va a enfrentar a una semana de vértigo con la declaración en el Tribunal Supremo de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, la votación por la reducción de la jornada laboral y una sesión de control que se espera algo más que tensa.

Peinado y Gómez se reencuentran tras el verano

El miércoles es el día señalado para que Begoña Gómez y el juez Juan Carlos Peinado vuelvan a verse las caras. No será el jueves, como estaba previsto, el magistrado decidió adelantar la comparecencia al haber quedado "acreditada suficientemente la coincidencia de señalamientos". El juez instructor ha sido protagonista de la actualidad en los últimos días después de que solicitase a la Presidencia una copia de todos los correos de la mujer del presidente desde julio de 2018, con el fin de dilucidar si Gómez incurrió o no en el delito de malversación en el proceso de contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Esta documentación requerida será enviada para su "análisis e informe" junto al "nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018, cuando se nombró a Álvarez como personal eventual para ocupar el puesto de directora de programas PG del Gabinete de Presidencia del Gobierno", a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Sin embargo, la Benemérita tendrá trabajo extra, ya que Peinado quiere que en el mismo envío se detalle quiénes "han venido autorizando, aprobando y/u ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha". Cabe recordar que el magistrado ya le preguntó a Gómez si tenía algún correo vinculado a la Presidencia, para "conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con las empresas que colaboraron" con la cátedra de Transformación Social Competitiva que inicialmente dirigió Gómez.

El de malversación de caudales públicos no es el único delito del que está acusada la esposa del presidente, también ha estado investigada por el presunto delito de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

El sí de Junts o a empezar de nuevo

Por otra parte, el mismo día, pero en el Congreso, se votará la aprobación o no, de la reforma laboral que pretende instaurar la jornada máxima semanal 37,5 horas semanales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se enfrenta a uno de los momentos más cruciales de su vida política, puesto que se trata de una de sus medidas estrella. En estos momentos, no tienen los apoyos suficientes, dependen de Junts, quienes ya han señalado que "vemos esta medida como un eslogan, no como un derecho a ganar. Un eslogan y una campaña que ha querido hacer Yolanda Díaz".

En caso de que cualquiera de las enmiendas a la totalidad que presentan Vox, PP y Junts prosperase, el Gobierno tendría que volver a empezar todo el proceso. La titular de Trabajo ya ha asegurado que tiene paciencia suficiente para llevarla a la Cámara Baja las veces que haga falta, pero el Ejecutivo no se encuentra en una situación en la que pueda permitirse derrotas.

Estas últimas 72 horas se prevén frenéticas, de hecho, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha peregrinado hasta Waterloo para que el prófugo Carles Puigdemont interceda por ellos y Junts les brinde su apoyo en la futura negociación de los Presupuestos Generales del Estado, así como con esta reforma.

Tensa sesión de control

Llevan sin verse las caras poco más de un mes, y los diputados tienen ganas de volver a verse, no precisamente para preguntarse por las vacaciones. Los incendios, la condonación de la deuda, el caos ferroviario, el reparto de menores o los ataques a los jueces han sido algunos de los temas que han mantenido vivo el debate político este verano y este miércoles, en lo que parece un 'supermiércoles', se reencontrarán Gobierno, socios y oposición.

El presidente del Gobierno, la ministra de Hacienda, y el titular de Justicia serán cuestionados por la oposición en la primera sesión de control del año político. El listado de preguntas para el próximo pleno que ha recogido 'Europa Press' detalla que la portavoz del PP, Esther Muñoz, le preguntará a María Jesús Montero "cómo cree que su Gobierno está legitimado para combatir la corrupción".

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, interpelará a Félix Bolaños si piensa que "su Gobierno es compatible con la ejemplaridad". En la misma línea, Cuca Gamarra, también se referirá a Bolaños para cuestionarle si "¿Es democrática la forma de actuar de su Gobierno?".

Además, otra de las interrogantes que permitirá vivir un acalorado duelo dialéctico será la que formulará Cayetana Álvarez de Toledo al Gobierno, por la que pretende averiguar si el Ejecutivo "está negociando la reforma de la Justicia con un prófugo de la Justicia".

No obstante, el gran duelo se producirá cuando el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le espete a Pedro Sánchez si "¿Alguna vez se va a aplicar lo que exigía a los demás?", en relación con la corrupción, los pactos o los Presupuestos Generales del Estado para 2026.