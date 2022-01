El Gobierno inicia este martes la descentralización de los organismos públicos

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un acuerdo para poner en marcha el proceso de descentralización de organismos públicos estatales, que contemplará un procedimiento abierto, transparente y competitivo al que podrán presentarse todos los entes locales y autonómicos.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial han informado de que el procedimiento será desarrollado mediante Real Decreto y cada decisión sobre la ubicación de organismos comenzará y terminará en el Consejo de Ministros.

La titular del ministerio y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este lunes, en una entrevista en Antena 3, que el plan de desconcentración de organismos públicos persigue "dar oportunidades a otros territorios", y ha lamentado las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cree que el Ejecutivo busca "destrozar" y descapitalizar Madrid.

Isabel Rodríguez responde a las críticas de Díaz Ayuso

"Buscar ataques donde no los hay es una irresponsabilidad", ha incidido Rodríguez, que ha insisitido en que es un proyecto "integrador que beneficia a España y también a Madrid, que no es solo la capital".

La ministra de Política Territorial ha recordado a Díaz Ayuso que en este plan estarán "otros presidentes autonómicos que representan al PP", y en este sentido ha destacado a Andalucía, a la ciudad de Córdoba, donde habrá un proyecto "muy importante", y a la Comunidad de Castilla y León.

Al respecto, ha sacado a colación las declaraciones del expresidente del Gobierno y líder del PP José María Aznar, quien este domingo afirmó en un mitín en Valladolid, junto al candidato del partido Alfonso Fernández Mañueco, que la cuestión no es que haya "que ganar para que vaya no sé quién a la Moncloa", sino que la pregunta que hay que responder es "para qué".

"Si no hay cohesión territorial también falla la igualdad"

"Ayer Aznar se lo pedía al PP. Y los socialistas tenemos claro el modelo de cambio y de modernización y que el país avance en cohesión social y territorial. Si no hay cohesión territorial también falla la igualdad", ha puntualizado la ministra en defensa de este plan de descentralización.

Desde el Ministerio de Política Territorial se señala que este martes comenzará este proceso que confían que esté en vigor en las próximas semanas y apuntan que la decisión sobre la ubicación de cada sede se publicará en el BOE.

"Será un procedimiento abierto, transparente y competitivo al que podrán presentarse comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consells insulares o ciudades autónomas", recalcan.

Por otra parte, Isabel Rodríguez ha insistido en que, pese a la campaña electoral a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, el Gobierno seguirá gobernando, y ha restado importancia al aviso que ha hecho el PP de acudir a la Junta Electoral Central (JEC) por anunciar el presidente del Gobierno en un acto electoral cuestiones que ha aprobado el Ejecutivo, como la revalorización de las pensiones.

"Lo que no puede concebirse en democracia es que uno no pueda hablar de sus proyectos de país y ... lo que no se entiende es que el PP se niegue a que los mayores vean hoy revalorizadas sus pensiones o se opongan a la denominada 'paguilla'", ha incidido tras aseverar que "el Gobierno sigue gobernando también campaña".