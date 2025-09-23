El Gobierno expresa su "respaldo absoluto" a Ana Redondo tras los fallos en las pulseras: "La tecnología no es infalible"

El Gobierno ha trasladado "todo el respaldo" a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras los "fallos" en las pulseras antimaltrato. Lo ha dicho la portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Todo el respaldo a la ministra de Igualdad", han sido sus palabras.

Asimismo, Alegría ha asegurado que las mujeres víctimas de violencia de género han estado protegidas "antes, durante y después", aunque ha reconocido que "la tecnología no es infalible". "Ninguna tecnología es infalible", por ello ha incidido en que en todo este tiempo "se lleva trabajando y se va a seguir trabajando en minorar esas incidencias".

Aunque ha reconocido que "hubo un momento de migración durante esos cinco meses" y "evidentemente se detectó alguna anomalía", pero fue "subsanada y recuperada posteriormente". Igualmente, ha hecho un llamamiento "de tranquilidad y certidumbre" a las mujeres víctimas de violencia machista. "Están seguras; han estado protegidas en todo momento, durante, antes y después" ha añadido.

Acusan al PP de lanzar "bulos vergonzosos" y "jugar con el miedo de esas mujeres"

Por otro lado, ha acusado al Partido Popular de mantener una postura "absolutamente indecente" y "jugar con el miedo de esas mujeres", así como de lanzar "bulos vergonzosos y bochornosos", como el de que las pulseras se compraron en AliExpress, que haya 5.000 mujeres desprotegidas o que una mujer que usaba ese dispositivo fue asesinada. "Eso es mentira", ha subrayado.

Por su parte, Ana Redondo, en declaraciones a los medios de comunicación tras el acto de conmemoración del XCII aniversario de la aprobación del sufragio femenino en España, ha insistido en que "se han superado todas las dificultades" y que "todo funciona".

Al igual que Alegría, ha incidido en que ninguna mujer víctima de violencia de género que usara este dispositivo ha sido asesinada y que eso es lo que hay que valorar. "Es un sistema que funciona, que salva vidas a diario y está conectado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha puntualizado.

Si Sánchez no cesa a Redondo es cómplice de este escándalo

En cuanto al PP, ha pedido en una rueda de prensa en el Senado el cese de la ministra de Igualdad, que el Gobierno pida perdón a las mujeres víctimas, un sistema "seguro y fiable" y una auditoría independiente. "La ministra debe dimitir por la chapuza del contrato que permitió que las pulseras fallaran. Debe dimitir por ocultar un escándalo que puso en riesgo a miles de mujeres. Debe dimitir por sus mentiras", ha manifestado la portavoz del partido en la Cámara Alta, Alicia García.

Para la portavoz es un "escándalo mayúsculo" y que merece una "investigación profunda". "Las actas no mienten, la justicia no mienten, los trabajadores del sistema no mienten, las víctimas no mienten, quien miente es la ministra. (...) Es una negligencia criminal". Además, ha dicho que "si Pedro Sánchez no cesa a Redondo, es cómplice de este escándalo".

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime De los Santos, también se ha pronunciado sobre el asunto y se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "mantenerse en silencio" y de "tener tiempo para todas las causas, menos para la de las mujeres maltratadas".