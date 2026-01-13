El Gobierno elude concretar si retirará la Medalla de Oro de las Bellas Artes a Julio Iglesias

Este martes se ha conocido el contenido de una investigación que apunta al cantante Julio Iglesias como presunto agresor sexual de dos extrabajadoras de sus propiedades. Así lo ha publicado eldiario.es en colaboración con Univisión Noticias. "Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, una esclava", relata uno de los testimonios recogidos por el citado medio.

La noticia ha provocado todo tipo de reacciones en el seno de la política española. Mientras que Más Madrid ha solicitado la retirada de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid al cantante, Isabel Díaz Ayuso ha sido tajante en su defensa: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

En febrero de 2010, el artista fue distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, un reconocimiento otorgado por el Gobierno a personas o entidades que destacan en la creación artística y cultural.

Desde el Ejecutivo aún no han dejado claro si van a proceder con la retirada del reconocimiento al cantante tras hacerse públicas las acusaciones. Lo que sí han asegurado es "el compromiso firme y rotundo ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres". Así lo ha señalado este martes la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, al término de la celebración del Consejo de Ministros. "Vamos a trabajar y seguimos trabajando para que no hay ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad", ha asegurado. "No vamos a mirar hacia otro lado jamás ante cualquier situación de este tipo".

La ministra de inclusión ha aprovechado para cargar contra la ultraderecha, pero sin aportar ningún detalle sobre el caso que rodea al cantante Julio Iglesias. "Lo repetimos de manera reiterada: es importante que no se blanquee a la ultraderecha porque son negacionistas de la violencia de género. Es importante que seamos contundentes contra esa lacra", ha señalado.