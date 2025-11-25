El Gobierno destaca que Teresa Peramato es "absolutamente idónea" para el cargo de fiscal general del Estado

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado este martes el perfil "absolutamente idóneo" de Teresa Peramato para el puesto de fiscal general del Estado, a la vez que ha señalado que entre sus retos está "seguir reforzando la autonomía" de la Fiscalía.

Con esas palabras se ha referido Bolaños durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la propuesta del Gobierno para que Peramato, hasta ahora una de los jefes de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sea la nueva cabeza visible de la Fiscalía después de ser condenado a dos años de inhabilitación el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, por revelar secretos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Bolaños ha indicado que Peramato es "una fiscal de carrera con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible".

"Y que además tiene un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos, al amparo de lo que ha sido su trayectoria profesional y su trayectoria personal", ha completado.

Al respecto, ha subrayado que Peramato "tuvo mucho que ver" en la implementación de la ley contra la violencia de género, en vigor desde 2004, porque al año siguiente fue designada como fiscal delegada para la Sección de la Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid.

"Peramato tuvo un protagonismo indiscutible en la implementación de esta justicia especializada para acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género", ha ensalzado, añadiendo que la propuesta de su nombramiento ha coincidido, "curiosamente", con el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres.

El ministro, que ha hecho un repaso de las plazas por donde ha pasado Peramato, ha querido resaltar que actualmente está en "la máxima categoría en la carrera fiscal".

Idónea para enfrentarse a los retos de la Fiscalía

Bolaños ha apuntado que "no hay ninguna duda" de que "es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal en nuestro país".

El ministro de Justicia ha señalado que el primero de esos retos es "seguir reforzando la autonomía del Ministerio Fiscal", así como los medios materiales y humanos que necesita la Fiscalía para hacer su labor, que "no es otra que perseguir el delito y cumplir la ley".

Como segundo reto ha puesto "conseguir la independencia de criterio, los criterios profesionales, técnicos, que el Ministerio Fiscal cada día lleva a cabo en todos los juzgados y en todos los tribunales".

Y en tercer lugar ha mencionado "acompañar" las reformas en materia de Justicia impulsadas por el Gobierno, como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales asuman las investigaciones penales.