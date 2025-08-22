El Gobierno defiende a Protección Civil y desmiente los datos de Feijóo

Varios ministros del Gobierno han salido este jueves en defensa de la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, después de que el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, la haya llamado "pirómana", unas palabras que han censurado por "ruines" e "indecentes" y por las que han pedido una rectificación.

Bendodo respondía así, desde la puerta de la sede nacional del partido en Madrid, a Barcones, quien este miércoles acusó a algunas comunidades afectadas por los incendios y gobernadas por el PP de haber solicitado "cosas imposibles" en materia de colaboración al Ejecutivo central.

"La directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas", espetó el dirigente 'popular'.

A partir de ahí, ministros de la parte socialista del Gobierno y dirigentes del PSOE han cargado contra las afirmaciones de Bendodo, que consideran "un insulto y una difamación" contra "una mujer comprometida y trabajadora incansable".

"Ahora se han atrevido a llamar "pirómana" a Virginia Barcones, una mujer comprometida y trabajadora incansable, que ha estado en la gestión de los incendios desde el primer día. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Todo mi apoyo, Virginia, y gracias por tu trabajo", ha dicho el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha criticado que el PP tenga la lengua "larguísima" y la piel "finísima". "Poco les digo a estos sátrapas", ha lanzado. En otro mensaje, Puente ha ironizado al señalar que no se cree que el PP haya dicho eso "con lo estupendos que se pusieron" con sus tuits sobre los incendios.

En un tono más duro se ha expresado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que tras respaldar a la directora de Protección Civil ha dicho que en el PP "insultan a todo el que pilla" para "tapar lo incompetentes que son gestionando con cualquier crisis (…) Lo hicieron en la pandemia con (Fernando) Simón, en la Dana con la Aemet y ahora llaman pirómana a la directora de Protección Civil. Es un patrón", ha manifestado.

Interior desmiente a Feijóo

Desde el ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cargado en las últimas horas contra Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en Catalunya Radio después de que éste dijera que el 80% de los incendios son intencionados.

"No son un 80%, ni mucho menos", ha dicho un Marlaska que ha recordado que han sido detenidas 33 personas y hay más de 90 investigaciones en curso. "Hay que dejar a los investigadores, a la Guardia Civil, etcétera, que hagan unas investigaciones muy serias porque son de una gran complejidad", ha dicho.

El responsable de Interior, además, ha explicado que hay que diferenciar entre los incendiarios y los pirómanos. "El pirómano es aquella persona que normalmente lo hace por razones compulsivas, es decir, existe una patología psiquiátrica subyacente, mientras que el incendiario es aquel que con toda voluntad por distintas motivaciones comete un delito de esta gravedad", ha explicado.