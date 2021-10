El Gobierno quiere obligar a realizar un curso formativo a todos los que quieran tener un perro como mascota

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 20230 ha dado a conocer este miércoles el anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales, que recoge la obligación de realizar un curso formativo previo para ser propietario de perros.

En el texto, que está previsto que llegue al Consejo de Ministros en las próximas semanas, se establece por vez primera un marco legal a nivel nacional con el objetivo de fomentar la protección animal y prevenir "el alto grado de abandono de animales" en España.

La norma aspira a "convertir en paraguas normativo estatal lo que ya es el sentir común de la calle”, como ha anunciado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ya que incluye referencias a la prohibición del sacrificio de animales de compañía, el abandono cero, el fin de actividades como las peleas de gallos o el tiro al pichón y la cría indiscriminada de animales para que sea practicada sólo por personas o instituciones autorizadas para ello.

Un curso formativo para los nuevos propietarios de perros

De este modo, para ser propietario de un perro será necesario "haber superado un curso formativo al efecto, con el objetivo de facilitar una correcta tenencia responsable del animal, muchas veces condicionada por la ausencia de conocimientos por parte de la persona propietaria en el manejo, cuidado y tenencia de animales". También se establece que los dueños, propietarios o responsables de canes "deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil".

No será la única novedad que incluya la futura ley. Entre las medidas más aplaudidas, se encuentra la prohibición de sacrificar a los animales a no ser por una causa justificada, el uso de fauna salvaje en los circos, la creación de un registro de personas inhabilitadas para su tenencia, la venta de mascotas en tienda o dejar más de 24 horas a un perro solo. Otros puntos del texto generan más polémica, como la obligación de esterilizar a las mascotas si conviven varios ejemplares de distinto sexo que se puedan reproducir.

No se podrán sacrificar animales

Se prohíbe el sacrificio de animales, salvo "casos de enfermedad o heridas incurables", o bien "por motivos de sanidad animal, de seguridad de las personas o animales o de existencia de riesgo para la salud pública o medioambientales debidamente motivados normativa o científicamente".

Los perros no podrán estar más de 24 horas solos

En su intención por garantizar la responsabilidad de los propietarios de los animales de compañía, se prohíbe dejarlos sin supervisión durante tres días consecutivos. En el caso específico de los perros, "este plazo no podrá ser superior a 24 horas consecutivas".

Se restringe la venta de animales en tiendas

Se restringe la venta en tiendas de mascotas, y también "su exhibición al público" con fines comerciales, con la intención de acabar con la habitual imagen de perros, gatos o peces expuestos en cubículos para su compra. De forma que la venta de animales estará únicamente permitida por criadores.

Se eliminará la lista de razas de perros peligrosos

Se eliminará el listado de perros potencialmente peligrosos, compuesto por siete especies de canes. Ahora para decidir qué perros pueden suponer una amenaza para la seguridad ciudadana se tendrá en cuenta su comportamiento, y no estará determinado por su raza

Se ha elaborado un sistema de validación para estimar el comportamiento agresivo de los perros que por características corporales puedan tener potencial de dañar a una persona. Estos perros serán considerados como de "manejo especial" y no "potencialmente peligrosos". Además, se permitirá que mediante la modificación de comportamiento se pueda reconducir a estos animales, que tendrán la oportunidad de enfrentarse al sistema de validación de nuevo para dejar de ser de manejo especial.