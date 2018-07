El Gobierno comunicará al Congreso que no se someterá al control parlamentario

Contestará así a la petición de comparecencia de Morenés

La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes va a comunicar por escrito al Congreso que el Gobierno en funciones no se someterá al control parlamentario, por entender que "ni puede ni debe". "No podemos someternos a las iniciativas de control por parte de un cámara que no ha otorgado su confianza al Gobierno en funciones", ha argumentado el secretario de Estado José Luis Ayllón.