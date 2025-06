El Gobierno cede a la presión del PP: así será la Conferencia de Presidentes

La próxima Conferencia de Presidentes en Barcelona abordará ocho puntos a propuesta de las comunidades gobernadas por el PP, entre los que están la condonación de la deuda, la lucha contra la okupación y la inquiokupación, un nuevo plan energético, el control de fronteras y la retirada de los proyectos de reforma del Poder Judicial. Además, los presidentes autonómicos podrán hablar en lenguas cooficiales y podrán llevar a un consejero de su Gobierno.

Así lo explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una rueda de prensa desde la sede del Ministerio. Finalmente el orden del día incluirá seis puntos que ya habían elevado el Gobierno de España y el presidente, Pedro Sánchez, y otros ocho que son "todos los asuntos que ha propuesto el Partido Popular a través de diez comunidades".

Torres relató que la semana pasada no consiguió el apoyo necesario de al menos diez comunidades para aprobar el orden del día, pero hoy ya hay un orden del día "que se ha remitido a los presidentes autonómicos". Inicialmente, el Gobierno propuso dos asuntos, aunque tras escuchar a las comunidades autónomas para saber qué temas "querían incluir" se modificó la propuesta inicial y se configuró una nueva que fue la que se rechazó el miércoles pasado y solo recibió el apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE, del País Vasco y de Canarias, además del propio Gobierno de España.

Explicó esto para dejar patente que "no es verdad" que no se incluyera "ningún punto del PP". "La realidad es que incluimos la mayoría de los puntos del Partido Popular", aseguró. Argumentó que no se incluyeron todos los puntos porque el comité buscaba un orden del día "lo más operativo posible".

No obstante, al final se han aceptado las propuestas de comunidades gobernadas por el PP bajo el pretexto de que la Conferencia no es un "órgano de disenso o de enfrentamiento", sino que es de "carácter institucional" y por tanto se "debería dejar fuera lo que es el aspecto partidario y entender que se está defendiendo a la ciudadanía" de cada una de las comunidades autónomas. "Yo espero que así se produzca y la prueba de que lo queremos es que se han propuesto todos los puntos de las diez comunidades que lo han solicitado".

Añadió que si no hubiera habido "voluntad de acuerdo" la Conferencia se habría mantenido "en los dos temas" que se habían propuesto inicialmente que eran "el acceso a la vivienda, las universidades y la formación profesional".

Así, los primeros puntos serán 'Acceso a la vivienda: políticas de vivienda, compra de vivienda por personas no residentes y okupación'; 'Financiación de la Educación Infantil, Educación Universitaria y Formación Profesional'; 'Modelo energético: descarbonización y seguridad'; 'Financiación autonómica: reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas y aprobación por Real Decreto ley de las entregas a cuenta'; 'Plan migratorio estructural'; e 'Infraestructuras'.

A estos se añadirán como propuestas del PP 'Reforma de la Financiación Autonómica: inmediata actualización de las entregas a cuenta y retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda'; 'Acceso a la vivienda. Lucha contra la okupación y la inquiokupación'; 'Nuevo plan energético. Más seguridad e inversiones técnicas en las redes de REE y energías de respaldo para evitar un nuevo apagón'; 'Control de fronteras y política migratoria: competencia exclusiva del Estado'; 'Inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el caos ferroviario y asegurar las comunicaciones'; 'Déficit de profesionales sanitarios y financiación de la dependencia'; 'Retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal'; y 'Financiación del primer ciclo de educación infantil'.

Por otra parte, Torres anunció que como novedad se aprobará un acta que será la que salió de la anterior Conferencia de Presidentes en Cantabria. Asimismo, a petición de las comunidades, los líderes autonómicos podrán acudir con otro consejero en forma de "colaboración"; y finalmente anunció que "a petición también de algunas comunidades autónomas como Cataluña o Euskadi", los presidentes podrán intervenir en su lengua oficial. A esto añadió que también estarán todos los presientes autonómicos ya que en la última sesión no pudo estar el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

"Nos tendrán exigentes"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que el Gobierno quería a los presidentes autonómicos populares "callados", pero los tendrá "exigentes".

También ha dado la enhorabuena a los presidentes autonómicos de su partido porque se incluirá en el orden de la Conferencia lo que han exigido y se ha demostrado el potencial del PP, ya que serán ellos "los que sienten en la mesa a Sánchez y tendrá que escuchar las verdades que no quiere oír".

"Nos retaron como si fuésemos las federaciones socialistas que le dicen sí a todo", pero "no nos hemos achantado", ha subrayado Núñez Feijóo, para quien es "el momento de dar respuesta a los problemas objetivos de la gente y no a las necesidades de un Gobierno en apuros, acostumbrado a la imposición".