El Gobierno de Ayuso celebra que un español haya vencido al aparato del Estado: "Un éxito sin precedentes"

Siguen sucediéndose las reacciones a la condena al fiscal general del Estado por revelación de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid han celebrado como un "éxito sin precedentes de la democracia" lo que consideran una victoria de un español particular contra el aparato del Estado.

Así se han expresado fuentes cercanas a la presidenta, que aseguran que está "muy satisfecha" con el fallo del Tribunal Supremo porque la justicia "ha imperado en España".

En un mensaje en redes sociales, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el fallo asegurando que "hoy todo el mundo sabe lo que está pasando en España" y señalando directamente al presidente del Gobierno. "En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo", ha dicho Ayuso.

Además, se ha convocado una comparecencia institucional de la presidenta para este viernes a las 12:30 desde la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del gobierno madrileño, en la que podremos escuchar por primera vez sus valoraciones sobre la sentencia.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados por la filtración de un correo electrónico relacionado con el un presunto fraude a Hacienda del empresario Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso.

García Ortiz también tendrá que pagarle una indemnización de 10.000 euros. Se prevé que el Gobierno anuncie en los próximos días quién será el nuevo fiscal general del Estado.