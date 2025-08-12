El Gobierno avanza "hasta tres nuevos traslados" a la Península de menores migrantes "en los próximos días"

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ultima la puesta en marcha de "hasta tres nuevos traslados" a la Península de menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo. Fuentes del departamento que encabeza Elma Saiz señalan que la operación se llevará a cabo "en los próximos días" y de forma escalonada, adaptándose a los plazos que requiere cada gestión.

La medida se enmarca en el seguimiento de los autos del Tribunal Supremo sobre este colectivo y está siendo coordinada entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. Ambos han reforzado el contacto diario a través de reuniones técnicas para "monitorizar el procedimiento en todo momento" y garantizar que el proceso se ajusta al interés superior de los menores.

Procedimiento individualizado

Cada traslado requiere un análisis caso por caso. Los menores son sometidos a varias entrevistas para evaluar su grado de vulnerabilidad, sus necesidades específicas y la existencia o no de redes de apoyo en España. La Fiscalía revisa cada expediente, ya que la tutela corresponde a Canarias, mientras que el Estado asume la guardia y custodia temporal.

Las fuentes consultadas subrayan que se trata de "un procedimiento delicado" en el que intervienen múltiples administraciones. Además de las entrevistas y la supervisión jurídica, es necesario preparar la llegada de los menores a las comunidades receptoras, incluyendo su incorporación al sistema educativo y sanitario.

Preparación en los territorios de acogida

Las entidades encargadas de la atención trabajan "sin pausa" para que cada derivación se realice "con la mayor exquisitez y cuidado", según han indicado. Las delegaciones del Gobierno en los territorios de destino colaboran para agilizar la integración de los menores y garantizar la cobertura de sus necesidades básicas.

Elma Saiz ha insistido en la importancia de contar con "colaboración y lealtad institucional" para desarrollar el proceso "con discreción y protegiendo la intimidad y la dignidad de estos menores".