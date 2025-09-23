El Gobierno aprueba el embargo de armas a Israel

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley que consolida jurídicamente el embargo "total" de armas a Israel, dos semanas después de la aprobación del resto de medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para contestar a los ataques de Israel sobre Gaza.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha comparecido en la rueda de prensa tras el Consejo junto a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha explicado que este real decreto-ley es una muestra más del compromiso político del Gobierno y del liderazgo de España para ser capaces de lograr una paz justa y duradera en la zona.

Una medida que el Gobierno adopta de hecho desde el año 2023 pero a la que se quiere dar mayor cobertura legal mediante una norma que se ha retrasado por la complejidad técnica de su elaboración.

El resto de medidas se aprobó el 9 de septiembre

Las demás medidas contra Israel se aprobaron en la reunión del Gabinete del 9 de septiembre, pero quedó pendiente el decreto debido a la complejidad técnica que exigía su aprobación, con varios ministerios implicados y obligados a adecuar su contenido a la legislación europea.

El Gobierno podrá levantar el embargo de armas de forma excepcional por interés nacional

El real decreto ley aprobado este martes para consolidar el embargo total de armas a Israel prevé la posibilidad de que el Consejo de Ministros autorice operaciones de manera puntual y excepcional para proteger intereses nacionales.

Esas operaciones excepcionales podrán autorizarse a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, ha explicado Cuerpo, que ha subrayado que el decreto aumenta la transparencia y establece comparecencias trimestrales del Gobierno ante el Congreso para informar de la aplicación de la norma.

Podemos mantiene que el embargo a Israel del Gobierno es "fake"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado sus sospechas sobre el decreto de embargo de armas a Israel que aprueba este martes el Consejo de Ministros sea "fake" y "no sirve para nada". Por tanto, ha avanzado que su formación exigirá que sea una medida totalmente efectiva cuando llegue al Congreso.

En rueda de prensa en el Congreso, ha avisado que están preocupados con el texto que aprobará el Gobierno, a quien recrimina que si "hubiera querido hacer algo lo habría hecho hace muchísimo tiempo".