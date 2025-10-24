El Gobierno admite la "necesidad de intensificar el diálogo" tras el órdago de Junts

La vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha admitido este viernes en Sevilla que tienen "necesidad de intensificar el diálogo" con Junts ante el debate que afronta el próximo lunes, con la posibilidad de romper con el PSOE sobre la mesa, si bien ha asegurado que se están cumpliendo, en la medida de lo posible, con los compromisos pactados.

En declaraciones a los periodistas en la sede de la Agencia Espacial Española en la capital hispalense, Montero ha insistido en la idea trasladada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas: "Aquellas cuestiones que tenemos comprometidas con Junts y dependen de nosotros, se han desarrollado o están en trámite, y las que dependen de terceros, pues estamos también trabajando en que se puedan cumplir".

La vicepresidenta ha apelado al "diálogo, diálogo y más diálogo" para poder llegar a cumplir esos compromisos y que el Gobierno pueda seguir trabajando "en beneficio de los españoles", y ha asegurado que mantienen una "relación fluida" con todos los socios de investidura.

"Nuestra preocupación no es más que la de tratar de concitar los apoyos de Junts y de otros partidos para hacer que el país siga avanzando", ha concluido.

Los presupuestos están "muy avanzados"

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, la también ministra de Hacienda ha destacado que están "muy avanzados" y que en próximas fechas se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque la voluntad del Ejecutivo es "aprobarlos".

Una cuestión que ha considerado necesaria porque las cuentas incluyen "partidas importantes para el bienestar social de nuestro país y para que nuestra economía siga siendo de las economías avanzadas del mundo, la que más crezca, la que más empleo genere y la que más oportunidades dé para nuestros jóvenes".

Y en este punto, se ha referido también a los datos conocidos hoy de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, resaltando de ellos que vuelven a evidenciar un "récord histórico" de personas empleadas en España, hasta los 22,4 millones.

Personas que cuentan con un "empleo de calidad, un empleo que no está vinculado a bajos salarios o situaciones de temporalidad y precariedad".

Lo que, a su juicio, viene a demostrar que las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de España, de la mano de los agentes sociales, tienen "éxito" y en ellas se miran el resto del mundo para copiarlas.