El Gobierno y el PP se acusan mutuamente de la falta de medios contra los incendios

En medio de la gresca política por la ola de incendios que asola España, una decena de ellos aún sin control, el Gobierno defiende haber movilizado todos los recursos del Estado y acusa al PP, que atribuye la falta de medios a la debilidad del Ejecutivo, de divulgar información "falsa" sobre las aeronaves contratadas para la extinción.

Este jueves, los ministros Fernando Grande Marlaska (Interior) y Óscar López (Transformación Digital y Función Pública) defendieron que el Gobierno cuenta con los medios necesarios para afrontar la compleja situación por los incendios, unos recursos a los que se suman los dos aviones de la UE pedidos por España que han aterrizado esta mañana en Santiago de Compostela.

El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico salió al paso de las acusaciones sobre la contratación de aeronaves para 2025 hechas por el PP, que cifra en cinco menos que en años anteriores (42, en lugar de 47) por la ausencia de presupuestos generales, frente a los 56 asegurados por el Gobierno.

Sin embargo, estos argumentos no convencen a los populares que, a través de su vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, han denunciado la falta de medios y cargan contra el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su "debilidad", "lejanía" e "insensibilidad"

También le reprochan estar "aislado" en el Palacio de la Mareta, porque "lastra la seguridad de todos los españoles".

Y contraponen los mensajes de días pasados del ministro de Transportes, Óscar López, por su falta de "sensibilidad" sobre la catástrofe, argumentando que, a diferencia del Gobierno, las comunidades del PP "están haciendo todo lo posible y poniendo todos los medios" a su alcance.

El PSOE llama caradura a Feijóo

Al igual que López, el PSOE reprocha a Feijóo por "aplaudir y justificar" a los presidentes autonómicos de su partido en la gestión de catástrofes, cuando, en palabras de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, siempre "llegan tarde, mal y con recortes".

Para Torró, Feijóo, en lugar de exigir a sus presidentes autonómicos que se pongan al frente de estos desastres e inviertan en esta materia, "lo que hace es aplaudirles, justificarles o tirarle la culpa a otro y en esto tiene demasiada caradura".

Sánchez afirma que "el Gobierno sigue volcado con todos los recursos para frenar el fuego"

El presidente del Gobierno no ha comparecido aún en público para dar explicaciones sobre la gestión de la extinción de incendios, pero ha recalcado que el Gobierno sigue volcado "con todos los recursos" para frenar el fuego.

"Hoy volverá a ser un día muy duro, con riesgo extremo de nuevos incendios. El Gobierno sigue volcado con todos los recursos para frenar el fuego", ha señalado a través de su cuenta en la red social X.

Feijóo visita León

Por su parte, Feijóo visita este viernes con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el puesto avanzado de Palacios del Sil, en León

La visita a este centro de operaciones de la Junta de Castilla y León tendrá lugar a las 12:00 horas, y tras ella el líder del PP tiene previsto atender a los medios de comunicación.

Castilla y León, junto con Galicia y Extremadura, son las comunidades autónomas más afectadas por la oleada de incendios forestales declarados en España y que en los últimos días han dejado tres muertos, varios heridos críticos y cerca de 105.000 hectáreas arrasadas.