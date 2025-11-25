El Gobierno ante el 25N: refuerza sus campañas contra la violencia en medio de la polémica por las pulseras antimaltrato

A dos semanas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre, elsistema Cometa de dispositivos de control de agresores machistas volvió a tener una incidencia que duró unas doce horas. Para dar cuenta de ello, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, compareció el pasado 19 de noviembre en el Congreso, donde llegó a afirmar que "la seguridad de las víctimas nunca ha estado en riesgo".

En medio de la polémica por el funcionamiento de estos dispositivos, desde el Gobierno han puesto en marcha varias campañas por el 25N, como 'La búsqueda del tesoro', impulsada por el Ministerio de Igualdad, que busca visibilizar la violencia vicaria como una forma de violencia de género.

El objetivo, según detalló Redondo, es "sensibilizar, tomar conciencia de lo compleja que es la violencia vicaria, de dar alternativas y de seguir avanzando". Insiste en que la lucha de las mujeres "tiene que ser incansable" y que hay que seguir trabajando hacia "la democracia, la igualdad de derechos y mayores cuotas de civilización".

Más de 60 víctimas menores de edad por violencia de género

Según datos aportados por el Gobierno, desde 2013 se han producido 65 asesinatos de menores de edad por violencia de género. De ellos, 38 fueron asesinados por violencia vicaria, es decir, por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres con el fin de hacerles daño a ellas. Los otros 27 son menores de edad que fueron asesinados en el mismo acto que la madre o mujeres menores de edad que murieron a manos de sus parejas.

Ante este escenario, desde Igualdad continúan defendiendo el anteproyecto de ley de medidas en materia de violencia vicaria porque, según Redondo, es una ley que "permitirá definir jurídicamente" este tipo de violencia, "su tipificación como delito" y desarrollar medidas de "prevención, atención y reparación de las víctimas".

Polémica por las pulseras antimaltrato

Sin embargo, el debate por el funcionamiento de las pulseras antimaltrato continúa vigente. Desde el PP de Madrid y Vox se ha cargado duramente contra la ministra de Igualdad por este mismo asunto, llegando a pedir su dimisión por los errores del sistema Cometa.

"La ministra no nos quiere dar los datos, nos los oculta", sentenció Esther Platero, la portavoz del PP en la Comisión de la Mujer, en declaraciones a Europa Press. Según Platero, la izquierda es "hipócrita" al no haber hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ni una sola declaración" sobre los fallos en las pulseras antimaltrato.

En medio del ruido, decenas de manifestaciones contra la violencia de género

En medio de todo, España se prepara este martes para salir a la calle una vez más por el 25N, tiñendo sus calles de morado con más de 40 marchas convocadas por organizaciones de mujeres y colectivos feministas.

En el caso de Madrid, habrá dos manifestaciones diferentes. Una de ellas, es la convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, que partirá a las 18:30 horas de la confluencia entre las calles de Alcalá y Gran Vía y finalizará en la Plaza de España. Media hora después, Comisión 8M liderará otra manifestación que recorrerá el trayecto entre Atocha y Jacinto Benavente.