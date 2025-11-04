Génova prioriza la Generalitat y aplaza el nombramiento del nuevo presidente del PPCV

La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana ha provocado un terremoto político dentro del PP, en el que se abren ahora múltiples posibilidades y empiezan a sonar diferentes nombres para sustituirle tanto al frente del partido como al frente del Gobierno regional.

Pero si algo tienen claro desde Génova es que lo prioritario es cerrar cuanto antes el nombre del nuevo president de la Generalitat, para lo que tendrán que contar con el visto bueno de Vox a quien Feijóo ya pidió este lunes que esté "a la altura" y que "facilite cuanto antes" su elección.

"Lo inmediato es buscar la persona y hablar con Vox", explican desde el PP en el que son conscientes de que la dependencia de los de Abascal es absoluta. Y en este contexto suena con fuerza el nombre de Juanfran Pérez Llorca como el mejor situado por ser diputado en las Cortes valencianas y tener una relación fluida con Vox.

Este lunes Abascal aseguró que Feijóo con la dimisión de Mazón da "un chivo expiatorio" a Pedro Sánchez y ha subrayado que Vox no moverá pieza con el relevo del presidente de la Generalitat hasta que el PP "se aclare". Además, ha revelado que Mazón le llamó minutos antes de anunciar su dimisión.

En la cúpula del PP ven coherente que Abascal quisiera mantener a Carlos Mazón y recuerdan la defensa cerrada que ha hecho de él estas semanas, coincidiendo con la subida de Vox en las encuestas.

Otro de los nombres que ha sonado para asumir la presidencia de la Generalitat es el de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aunque parece descartarse para no tener que afrontar el relevo de dos personas.

Sin prisas a la hora de decidir el relevo orgánico

La prioridad ahora de los populares es decidir quién relevará a Mazón al frente de la Generalitat y posponen, por el momento, el debate sobre el futuro presidente del PPCV.

En ese contexto se ha conocido en los últimos días la comida de los barones Vicente Mompó, Toni Pérez y Marta Barrachina con Pérez Llorca en la que salió el nombre de Mompó como principal candidato para sustituir a Mazón al frente del partido y ser el candidato en las próximas elecciones.

Otro de los nombres que podría cobrar fuerza para ocupar ese puesto es el de Francisco Camps, que ya fue presidente de la Generalitat y que podría ser un candidato con mucho apoyo entre la militancia del PPCV.