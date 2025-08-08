La Generalitat Valenciana estudia la creación de una alerta de color negro para catástrofes como la Dana

La Generalitat Valenciana está estudiando la posibilidad de crear una nueva alerta, de color negro, "para situaciones excepcionales de riesgo extremo, cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático", tales como la Dana. Es una de las propuestas del borrador del Plan director de análisis, anticipación y reacción ante catástrofes naturales de la Vicepresidencia Segunda para la Recuperación tras la Dana que dirige el teniente general, José Gan Pampols.

Otras de las medidas que propone son la creación de una comisión delegada como órgano de "dirección política" mediante el cual el Consell podrá seguir la gestión de las emergencias y que estará dirigido por el o la presidenta de la Generalitat. Esta se diferenciaría de la dirección "operativa" de las emergencias, que le corresponde al CECOPI y al Centro de Coordinación (CCE).

Estas cuestiones se desprenden del documento de 123 páginas que tiene como objetivo principal "fortalecer la protección civil de la Comunitat Valenciana para afrontar los desastres de forma eficaz y reducir sus efectos". El texto ha sido publicado y puesto a disposición del proceso de audiencia ciudadana.

Asimismo, otra de las reformas que contempla es la de establecer un esquema piramidal bien definido que permita jerarquizar de forma clara y contundente la dirección de una situación de crisis tal y como la que se vivió el pasado mes de octubre. En lo más alto aparecería la "dirección política" que le correspondería al presidente o presidenta de la Generalitat. Justamente debajo aparecerían los responsables del Cecopi, del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y del Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Por otra parte, la convocatoria del Cecopi recaería en el director del plan y las personas encargadas de la toma de decisiones serían el director del plan, el director técnico en coordinación con los alcaldes de municipios afectados y director del PMA, quien se encargaría de estar en contacto con las unidades de intervención, sanidad, seguridad o logística.

"Adicionalmente, es crucial que cada integrante de la estructura organizativa posea las competencias necesarias para cumplir sus funciones específicas. Cada miembro debe asumir un solo rol y tener una comprensión clara de sus responsabilidades, funciones y relaciones dentro de la organización", destaca el borrador.

Con todo, estas modificaciones pretenden "asegurar una autoridad clara, un liderazgo definido, una respuesta ordenada en todos los niveles de dirección", basándose es una estructura "modular y flexible" que pudiese adaptarse a todas las fases de la emergencia y promoviese "una comunicación integrada que asegura un flujo de información eficaz". Se insta así a revisar la estructura actual para adecuarla a las ya existentes a nivel estatal y europeo.