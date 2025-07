Gema Huesca, sobre la dimisión de Noelia Núñez: "Democratiza y hace que la gente no sienta desafección con la política"

La periodista Gema Huesca ha valorado en la tertulia de Más de Uno la dimisión de Noelia Núñez como presidenta del PP de Fuenlabrada tras la polémica por falsear su currículum.

"No entiendo la torpeza muchas veces de los políticos", ha comenzado su intervención, subrayando que en el contexto actual, con redes sociales que "te sacan hasta el mínimo detalle", es difícil justificar ciertos comportamientos. "No entiendo y no veo la necesidad", ha insistido, en referencia al falseamiento del currículum por parte de la dirigente popular.

"Un triunfo de verdad de la ciudadanía"

Para la periodista, más allá del cruce de acusaciones entre partidos, "el PP y el PSOE ayer entraban en la guerra", este episodio representa "un triunfo de verdad de la ciudadanía". A su juicio, se trata de un asunto "más relacionado con la ética que con un asunto penal o judicializado grave", pero que "democratiza y hace que la gente, en cierto modo, no sienta esa desafección con la política".

Huesca ha defendido el papel de la presión social y mediática en el fortalecimiento de la democracia: "La presión mediática, la presión de la ciudadanía, sí que ayuda a crear sociedades más democráticas". Y aunque ha insistido en que "para mí es un tema que no está relacionado con asuntos penales tan graves como los que cubrimos los periodistas de tribunales", ha valorado.

"Yo lo veo muy positivo y además genera un efecto rebote", ha señalado. "Ahora están todos los políticos mirando el currículum… y corrigiéndolo, más bien", ha añadido con ironía.

En conclusión, ha defendido que este tipo de episodios pueden tener un efecto regenerador: "Hace que la gente se ponga las pilas y lo que nosotros necesitamos es representantes políticos honrados".