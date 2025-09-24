García-Page, sobre la decisión del juez Peinado en el caso Begoña Gómez: "Un juicio más político que legal"

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer un jurado popular para el juicio de Begoña por supuesto delito de malversación ha generado una cascada de críticas y reacciones en las que la sorpresa ha sido el denominador común.

La decisión no implica todavía la apertura de juicio oral, ya que quedan recursos pendientes y la Audiencia Provincial de Madrid debe resolver sobre varias impugnaciones relacionadas tanto con esta pieza separada de malversación como con la investigación principal, que incluye delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

Las dudas de García-Page sobre el jurado popular

Ante esta decisión, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado públicamente la idoneidad de un jurado popular para un caso de estas características, y ha recalcado que es su postura, siendo abogado de carrera.

“Si este asunto se dirime con jurado popular, se traduce en un aroma más a juicio político que a juicio legal”, ha asegurado en Toledo. Para Page, muchos de los supuestos que se investigan en torno a la mujer del presidente “no se ajustan a priori a lo que sería un juicio de jurado popular”, y considera que este planteamiento generará en buena parte de la ciudadanía la percepción de que se busca un proceso más político que jurídico.

El dirigente socialista reconoce haberse sorprendido con la propuesta del magistrado, a la que califica de “extraña” y “estrambótica”. Además, duda de que prospere la iniciativa del jurado popular porque, a su juicio, cuando la persona investigada tiene “alta relevancia política” es inevitable que se genere un sesgo político en el juicio.

Crítica a la politización de la justicia

Preguntado sobre las declaraciones del presidente Pedro Sánchez en las que ha apuntado que “hay jueces que hacen política”, García-Page ha sido tajante: “Decir que los jueces hacen política es acusarles de prevaricar, de cometer un delito. Yo no voy a caer en eso. Creo que el sistema judicial en España es solvente”.

Page ha subrayado que los responsables públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley que cualquier ciudadano, y ha criticado que algunos dirigentes utilicen procesos judiciales como campo de batalla política. “No veo a los políticos ni a los ministros ni a los jefes de la oposición atacar a los jueces cuando se enjuicia a un fontanero o a un periodista”.