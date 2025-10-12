García Page pide recuperar "el espíritu constitucional": "Nos obligaba a moderarnos y durante mucho tiempo lo hemos tomado en serio"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha pedido "recuperar el espíritu constitucional" y de "pacto" que "hoy se ha pulverizado". En unas declaraciones a los medios de comunicación desde Madrid antes de asistir al desfile militar del Día de la Fiesta Nacional, el barón más crítico de Pedro Sánchez ha señalado como "gran objetivo" esta cuestión.

Para el presidente castellanomanchego, hay que acabar con "la extrema polarización, el frentismo premeditado" y ha señalado que todos los partidos "están trabajando como un zafarrancho de combate ideológico, en vez de en algo para ayudar a los demás". Por eso, en nuestro país "se ha pulverizado el método constitucional".

Según García Page, el espíritu de la Constitución "obligaba a pactar, a acordar, a moderarnos, a intentar escuchar, a evitar los extremos", algo que "mucho tiempo nos lo hemos tomado en serio", por eso el "gran objetivo" es su recuperación. "Hoy se juega a todo lo contrario", ha añadido.

Con motivo del Día de la Hispanidad, el líder autonómico de Castilla-La Mancha ha señalado las virtudes de España, "una de las grandes culturas del planeta", lo que es un motivo de reivindicación, "no porque nos recreemos solo en nuestra historia (...), sino porque la España de hoy es admirada en el resto del planeta".

Además, ha dedicado palabras de reconocimiento para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en especial para la Policía, porque "aporta estabilidad y certidumbre", además de "la Corona", ha subrayado. "Hoy las instituciones más valoradas son las que van a desfilar. Y seguramente no podrían desfilar los partidos políticos", ha concluido.

El líder del PP en Castilla - La Mancha le acusa de "hipocresía"

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha invitado a García Page a acompañar estas palabras con hechos porque, a su juicio, "hasta hoy sus votos han estado con Sánchez aunque implique atacar a la Guardia Civil". Además, ha recordado que los diputados socialistas de la región "mandados por Page, han votado que no se pueda declarar a la Guardia Civil como una profesión de riesgo".

"Por desgracia, el PSOE de Castilla-La Mancha cuando tiene que votar, vota con radicales y el único pacto que ha formalizado Emiliano García-Page es con Pedro Sánchez para garantizarle su voto siempre que lo necesite", ha expresado el líder popular. Por ello, ha criticado las palabras del presidente castellanomanchego, porque "habla de alejarse de los radicalismos", pero "ha pactado con Pedro Sánchez y con todos los partidos radicales del arco parlamentario que se pueda despenalizar los ataques a la corona".

"¿De qué sirve decir que hay que alejarse de los pactos radicales cuando el PSOE de Castilla-La Mancha, en su pacto con Pedro Sánchez, vota medidas tan radicales como que aquel que insulta al rey o que quema una bandera por la calle no tiene que sufrir pena alguna por ello? Ya está bien de esta hipocresía", ha clamado.