Emiliano García Page: "España es un puzle roto"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha protagonizado una de las intervenciones más críticas en la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona. Durante su comparecencia ante los medios, el político toledano ha lamentado la ausencia de compromisos concretos sobre la reforma del modelo de financiación autonómica y ha acusado al Gobierno central de mantener una política de "yo invito y tú pagas", en referencia a la gestión de los recursos entre el Estado y las comunidades autónomas.

Pero las palabras que más han resonado por encima de todo han sido sus críticas hacia la situación política ahora mismo en España, calificándola como un clima de "frentismo" que en estos momentos tiene difícil decisión.

"España es un puzle roto, con muchas piezas averiadas y prisionero de un ambiente de frentismo asfixiante que hace estéril cualquier intento", expresó.

Críticas al modelo de financiación autonómica

Durante su intervención ante los medios, García-Page ha denunciado que el sistema de financiación autonómica lleva once años de retraso en su reforma. Ha señalado que sale "enormemente decepcionado" en términos económicos, no hay ningún compromiso. El presidente castellanomanchego ha insistido en la necesidad de abordar el debate en una única mesa de negociación, sin privilegios para ningún territorio, y ha reclamado la condonación de la deuda autonómica generada por la infrafinanciación de regiones como Castilla-La Mancha.

"No soy ingenuo, no buscaba acuerdo ni una votación formal, ya tengo algo de experiencia. Pero sí algún compromiso dialéctico, y no hay ninguno tras diez años de retraso", confesó Page.

Acusaciones al Gobierno central

García-Page ha acusado al Ejecutivo de mantener una política de "yo invito y tú pagas", en referencia a la gestión de los recursos entre el Estado y las comunidades autónomas. Según el presidente, "el Estado ha estado haciendo caja, el aumento de ingresos le ha repercutido más a sus arcas que a las comunidades autónomas". Ha exigido también un calendario y propuestas concretas para iniciar la reforma del sistema, recordando que en la anterior Conferencia de Presidentes ya se comprometió un calendario que nunca se llegó a cumplir.

Llamamiento a la solidaridad y a la igualdad

El líder socialista ha defendido que "la riqueza es nacional, de todos los españoles, y la solidaridad que manda la Constitución es entre los españoles". Ha insistido en que solventar el modelo de financiación es "la clave y la solución a todos los problemas" que enfrentan las comunidades autónomas en materia de recursos públicos.

"Solventar el modelo de financiación es la clave y la solución a todos los problemas", culminó en su discurso el presidente autonómico.

Un clima interno cada vez más tenso

La intervención de García-Page volvió a poner en evidencia las profundas diferencias entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas respecto a la financiación y la gestión de los recursos públicos, en una cita marcada por la falta de acuerdos y la tensión política.

Sus críticas se suman a las palabras del exsecretario general del partido, Eduardo Madina, que hace unos días expresó su desagrado hacia las polémicas que están rodeando a la formación en las últimas semanas; sobre todo tras la aparición de Leire Díez, una periodista que presuntamente ejercía como una "fontanera" de algunos movimientos del grupo.

Por otro lado, el anterior presidente autonómico de Aragón, Javier Lambán, fue otro de los críticos con la situación del partido y con la deriva del sanchismo que bajo su punto de vista debería terminar en unas elecciones.