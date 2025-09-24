Gan Pampols lamenta la falta de "autoprotección" en la DANA: "Es no bajar al garaje cuando entra agua. No tiene que ver con el aviso"

El vicepresidente segundo y consejero para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana, Francisco José Gan Pampols, ha señalado que en la DANA de hace un año falló un aspecto clave, la autoprotección ciudadana.

Durante su intervención en el Fórum Europa, el exteniente general y actual miembro del Consell ha asegurado que “le concedemos un valor extraordinario a la seguridad cuando nos la conceden otros, pero no somos conscientes de que somos corresponsables de proporcionarla. La autoprotección es el primero de los mecanismos de salvavidas”.

La autoprotección, clave en emergencias

Gan Pampols señala que muchas de las muertes derivaron de esta circunstancia: “Autoprotección es cuando está lloviendo y está entrando el agua en casa, no bajar al garaje a por el coche, que es como fallecieron personas. Y eso no tiene que ver con el aviso o el no aviso, tiene que ver con la conciencia de qué es lo verdaderamente importante en la vida”.

A su juicio, la respuesta ciudadana en situaciones de riesgo debe acompañar a los sistemas de alerta, porque “para los días de vino y rosas vale todo el mundo, para los días complejos no”. En esas circunstancias, insiste, debe elevarse el nivel de preparación de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad, pero también la conciencia de la sociedad.

Para reforzar este argumento, puso el ejemplo de otros países como Japón, Estados Unidos o Francia, donde incluso los niños saben cómo reaccionar ante una alerta. “En España no ocurre. Ser una sociedad organizada es que todo el mundo sepa qué debe hacer: dónde concentrarse si es lluvia, dónde no ir si es fuego…”, afirma.